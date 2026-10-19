Что известно об Андрее Никитине, предложенном на пост вице-премьера

Что известно об Андрее Никитине, предложенном на пост вице-премьераГлава Минтранса станет заместителем Михаила Мишустина
19 октября премьер Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру министра транспорта Андрея Никитина для назначения на пост заместителя председателя правительства. 28 сентября президент России Владимир Путин освободил от этой должности Виталия Савельева в связи с его избранием депутатом Госдумы IX созыва. Чем известен Никитин – в справке «Ведомостей».
Образование и бизнес
Андрей Сергеевич Никитин родился в Москве 26 ноября 1979 г. В 2001 г. окончил Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2005 г. там же защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления (теоретико-методический аспект)», а в 2007-м получил степень магистра исполнительного делового администрирования (EMBA) Стокгольмской школы экономики.
В 2018 г. в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) он защитил докторскую диссертацию по экономике на тему «Формирование и обеспечение эффективного функционирования региональных управленческих команд». Был доцентом кафедры теории и систем отраслевого управления Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, а ныне является автором и соавтором научных работ по менеджменту и региональному управлению.
Карьеру начал в коммерческом секторе. В начале 2000-х гг. работал заместителем гендиректора ООО «Блок блэк», занимавшегося производством и продажей компьютерных комплектующих. В 2002 г. перешел в группу компаний «Рускомпозит»: руководил торговым домом «Стеклонит». В 2009-2011 гг. был генеральным директором ООО «Управляющая компания "Рускомпозит"». Параллельно участвовал в работе «Деловой России», занимался вопросами производства композитных материалов и проектом «Качество дорог России».
Во главе Агентства стратегических инициатив
27 июля 2011 г. Никитин возглавил автономную некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), созданную по инициативе правительства для поддержки новых проектов и улучшения делового климата в России. О назначении Никитина объявил Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра страны.
При Никитине агентство занималось, в частности, Национальной предпринимательской инициативой по улучшению условий ведения бизнеса, Национальной технологической инициативой и формированием Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. В разные годы Никитин также входил в президентские советы и комиссии, связанные с модернизацией экономики, стратегическим развитием, государственной службой и кадровым резервом.
АСИ Никитин руководил до февраля 2017 г. После ухода с поста генерального директора сохранил связь с организацией: входит в ее наблюдательный совет.
Губернатор Новгородской области
13 февраля 2017 г. Путин назначил Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. На выборах 10 сентября того же года он баллотировался от «Единой России» и получил 67,99% голосов. В марте 2020 г. Никитин получил партийный билет «Единой России», а в ноябре был избран секретарем ее регионального отделения и вошел в генеральный совет партии.
11 сентября 2022 г. Никитин переизбрался на второй губернаторский срок с результатом 77,03%. Во время его руководства регионом власти делали акцент на инвестиционных и технологических проектах, развитии особой экономической зоны «Новгородская», университетской инфраструктуры и транспортной доступности. В 2023 г. Никитин говорил, что областной бюджет за семь лет увеличился вдвое. Среди проектов, получивших федеральную поддержку при его губернаторстве, были создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Ушкуйник» и высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург с прохождением через Новгородскую область с остановкой в Великом Новгороде.
В 2020–2025 гг. Никитин также работал в Государственном совете. В июле 2024 г. возглавил комиссию Госсовета по направлению «Семья». Ранее руководил комиссией по социальной политике. В своих публичных выступлениях в качестве губернатора неоднократно подчеркивал приоритет демографической политики и поддержки семей с детьми.
7 февраля 2025 г. Путин досрочно прекратил полномочия Никитина как губернатора по его заявлению в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин назначил его заместителем министра транспорта.
Работа в Минтрансе
На посту замминистра Никитин курировал цифровую трансформацию, информатизацию и автоматизацию транспортного комплекса, а также разработку и реализацию стратегии развития отрасли. В его подчинении находился департамент цифрового развития. Источники «Ведомостей» тогда также связывали его назначение с опытом развития беспилотных технологий в Новгородской области.
7 июля 2025 г. после отставки Романа Старовойта Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. На следующий день его кандидатуру поддержали 408 депутатов Госдумы – против и воздержавшихся не было. После голосования президент подписал указ о назначении Никитина министром.
При обсуждении кандидатуры в Госдуме Никитин называл среди приоритетных тем содержание и развитие региональных и местных дорог, малую авиацию, железнодорожный транспорт и систему высокоскоростных магистралей. Летом 2025 г. одним из первых оперативных вызовов для нового главы Минтранса стали массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах на фоне временных ограничений использования воздушного пространства.
В 2026 г. Минтранс под руководством Никитина продолжил подготовку обновленной транспортной стратегии с горизонтом до 2050 г. и развитие беспилотного транспорта. В январе Никитин сообщил о планах развернуть в течение года полномасштабные строительные работы на всей трассе первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Летом ведомство сообщало об испытаниях беспилотных грузовиков на трассе М-4 «Дон», а в августе Никитин предложил распространить экспериментальные правовые режимы на беспилотные автобусы в нескольких регионах.
26 февраля 2026 г. Никитин был избран председателем наблюдательного совета Российского университета транспорта. В сентябре 2026 г. вместе с министром финансов Антоном Силуановым вошел в новый состав совета директоров ОАО «Российские железные дороги».
Награды и личная жизнь
Никитин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Александра Невского (2023), а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней (2015 и 2020) и Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (2025). За годы работы поощрен благодарностью президента России (2014) и знаком отличия «За заслуги перед Новгородской областью» (2025).
Женат. В 2017 г. вступил в брак с Майей Никитиной (Санниковой), врачом-онкогинекологом, кандидатом медицинских наук. У супругов двое детей – дочь Арина и сын Ярослав. В интервью Никитин называл среди своих увлечений верховую езду, чтение и хоккей. Также он участвовал в поисковом движении.