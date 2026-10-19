Что известно об Андрее Никитине, предложенном на пост вице-премьера

11 сентября 2022 г. Никитин переизбрался на второй губернаторский срок с результатом 77,03%. Во время его руководства регионом власти делали акцент на инвестиционных и технологических проектах, развитии особой экономической зоны «Новгородская», университетской инфраструктуры и транспортной доступности. В 2023 г. Никитин говорил, что областной бюджет за семь лет увеличился вдвое. Среди проектов, получивших федеральную поддержку при его губернаторстве, были создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Ушкуйник» и высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург с прохождением через Новгородскую область с остановкой в Великом Новгороде.