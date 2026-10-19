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Будущий глава Минтранса: чем известен Дмитрий Ядров

38-летний руководитель Росавиации может получить новую должность в правительстве
Денис Куренев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дмитрий Ядров, руководивший с 2023 г. Росавиацией, перейдет на работу в правительство РФ и займет пост министра транспорта, следует из представленных премьером Михаилом Мишустиным кадровых решений. Действующий глава ведомства Андрей Никитин предложен на пост заместителя председателя кабмина. Чем известен Ядров – в справке «Ведомостей».

Дмитрий Ядров родился в 1988 г. В 2010 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».

После вуза начал карьеру в Государственную корпорацию по организации воздушного движения в Российской Федерации: стартовал в должности диспетчера управления воздушным движением в Московском центре автоматизированного управления воздушным движением, затем дослужился до помощника директора. В 2018 г. Ядров занял должность директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике госкорпорации.

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В 2019 г. Ядров перешел на работу в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на пост заместителя руководителя, курировал организацию использования воздушного движения, летную эксплуатацию и развитие аэродромной инфраструктуры.

В этой должности он также отвечал за реализацию ряда ключевых отраслевых федеральных проектов - «Беспилотная аэродоставка грузов», «Развитие региональных аэропортов», «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта» – и входил в экспертную группу по внедрению автоматизированной системы организации воздушного движения Московского укрупненного центра при Росавиации.

В сентябре 2023 г. Ядров был назначен руководителем Росавиации, сменив на этом посту Александра Нерадько.

Источники «Ведомостей» в отрасли по-разному оценивали итоги руководства Нерадько: одни одни отмечали модернизацию инфраструктуры и развитие региональных перевозок, другие указывали на то, что не были своевременно созданы правовые условия для эффективного техобслуживания самолетов после введения санкций.

В июле 2026 г. Нерадько и его экс-заместитель Константин Махов были задержаны по делу о хищении 800 млн руб. при строительстве взлетно-посадочной полосы в «Домодедово».

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Будучи главой Росавиации, Ядров занимался вопросами, связанными с поддержанием летной годности Boeing и Airbus в условиях санкций, подготовкой к серийному производству импортозамещенных лайнеров МС-21, SJ-100, Ту-214 и др., расширением маршрутной сети со странами Азии, Африки и Ближнего Востока, а также развитием беспилотной авиации.

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