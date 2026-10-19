Будущий глава Минтранса: чем известен Дмитрий Ядров

После вуза начал карьеру в Государственную корпорацию по организации воздушного движения в Российской Федерации: стартовал в должности диспетчера управления воздушным движением в Московском центре автоматизированного управления воздушным движением, затем дослужился до помощника директора. В 2018 г. Ядров занял должность директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике госкорпорации.