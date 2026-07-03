Что известно о деле против бывшего руководства Росавиации

Строительство ВПП-2 по заказу структур Росавиации началось еще в 2014 г. и должно было завершиться к 2018 г., когда в России проходил Чемпионат мира по футболу. Вместе с полосой должны были быть построены и другие аэродромные объекты, в том числе перроны для стоянки самолетов, которые планировалось ввести в эксплуатацию вместе с новым сегментом терминала Т2 (был возведен за средства группы «Домодедово» в 2018 г.). Но из-за проблем с подрядчиком – обанкротившейся впоследствии компанией «СУ-1» – аэродромные объекты не были построены к запланированному сроку. Как писали «Ведомости» в 2020 г. достройка ВПП в «Домодедово» и строительство перронов займут четыре года и потребуют дополнительного финансирования в 2023‒2024 гг. в размере 9,6 млрд руб., (говорилось в пояснительной записке Минтранса к проекту постановления правительства).