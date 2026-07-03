Что известно о деле против бывшего руководства Росавиации

Что известно о деле против бывшего руководства РосавиацииЭкс-глава агентства под следствием из-за хищений при строительстве ВПП в Домодедово
Днем 3 июля в Москве были арестованы бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько и его экс-заместитель Константин Махов. Хорошевский суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца фигуранты проведут в одном из московских следственных изоляторов.
Близкий к силовым ведомствам источник сообщил «Ведомостям», что Нерадько и Махов были задержаны в ночь со 2 на 3 июля в столичном регионе. Они проходят по делу о хищении 800 млн. руб. при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово, говорит собеседник. Дело было возбуждено в следственном управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
«Ведомости» направили запросы в Росавиацию и МВД.
Нерадько и Махову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Если вина фигурантов будет доказана в суде по существу, то им грозит до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии.
По предварительным данным, после допроса обвиняемые свою причастность к инкриминируемым преступлениям не признали. Как ожидается, решение Хорошевского суда об аресте будет обжаловано в апелляционной инстанции.
В феврале 2026 г. Михаил Василенко, генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево», которое стало новым собственником «Домодедово», сообщил журналистам, что полоса была проложена с нарушением строительных норм и правил. Возможно, потребуется ее реконструкция, уточнил он. По его словам, ВПП-2 строилась под контролем «Домодедово», а нарушения были выявлены Росавиацией «при проведении проверочных мероприятий».
Строительство ВПП-2 по заказу структур Росавиации началось еще в 2014 г. и должно было завершиться к 2018 г., когда в России проходил Чемпионат мира по футболу. Вместе с полосой должны были быть построены и другие аэродромные объекты, в том числе перроны для стоянки самолетов, которые планировалось ввести в эксплуатацию вместе с новым сегментом терминала Т2 (был возведен за средства группы «Домодедово» в 2018 г.). Но из-за проблем с подрядчиком – обанкротившейся впоследствии компанией «СУ-1» – аэродромные объекты не были построены к запланированному сроку. Как писали «Ведомости» в 2020 г. достройка ВПП в «Домодедово» и строительство перронов займут четыре года и потребуют дополнительного финансирования в 2023‒2024 гг. в размере 9,6 млрд руб., (говорилось в пояснительной записке Минтранса к проекту постановления правительства).
Как пишет «Интерфакс», реконструкцией летной зоны «Домодедово» по госконтрактам на общую сумму 8,7 млрд руб. с 2021 г. занималось АО «Центродорстрой» (ЦДС). Один из договоров, на 696 млн руб., в декабре 2025 г. был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика – подведомственного Росавиации ФГУП «АГА(а)», после чего ЦДС подал иск к нему на 725 млн руб. Также в феврале от компании был подан иск на 1,8 млрд руб. к подведомственному Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация», которое заказывало работы по реконструкции на сумму более 8 млрд руб., отмечает агентство. Сейчас в «Домодедово» полноценно работает только одна ВПП, которая находится рядом со старым сегментом Т1.
Нерадько начал работать в авиационной отрасли еще в начале 1990-х. В 1993 г. перешел в департамент воздушного транспорта Министерства транспорта РФ, до 1996-го руководил отделом организации расследования авиационных происшествий Главной инспекции по безопасности полетов гражданских воздушных судов. А в 2000 г. был назначен первым заместителем министра транспорта и одновременно руководителем Государственной службы гражданской авиации Минтранса.
14 декабря 2009 г. Нерадько был назначен руководителем Росавиации. Он находился на этой должности почти 14 лет – при трех председателях правительства и нескольких министрах транспорта.
15 сентября 2023 г. председатель правительства Михаил Мишустин освободил Нерадько от должности. Его сменил заместитель Дмитрий Ядров. Источники «Ведомостей» в отрасли по-разному оценивали итоги руководства Нерадько:
Одни отмечали модернизацию инфраструктуры, развитие региональных перевозок и способность ведомства быстро реагировать на кризисы.
Другие считали, что при Нерадько не были своевременно созданы правовые условия для эффективного технического обслуживания самолетов после введения санкций, а сам руководитель избегал принятия части необходимых решений.
После отставки сообщалось, что Нерадько может перейти на должность вице-президента «Норникеля», однако это назначение публично не подтверждалось. Впоследствии он стал советником генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).