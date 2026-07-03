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Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Ему грозит до 10 лет колонии
Ведомости

Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в судебной инстанции, передает «Интерфакс».

Экс-главе Росавиации предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело находится в производстве МВД России.

По данным правоохранительных органов, Нерадько обвиняют в особо крупном хищении при строительстве различных объектов.

3 июля Нерадько задержали. Он руководил Росавиацией с 2009 по 2023 г. С марта 2020-го по 21 января 2021 г. занимал пост первого замминистра транспорта РФ – руководителя Росавиации.

Один из собеседников «Ведомостей» говорил тогда, что Нерадько «был славен тем, что никогда не принимал решений и не брал на себя ответственность за них». Другой источник говорил после отставки Нерадько, что он не создал законодательных условий для эффективного технического обслуживания воздушных судов в нашей стране, что осложнило ситуацию после введения санкций в 2022 г.

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