Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на два месяца по делу о мошенничествеЕму грозит до 10 лет колонии
Экс-главе Росавиации предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело находится в производстве МВД России.
По данным правоохранительных органов, Нерадько обвиняют в особо крупном хищении при строительстве различных объектов.
3 июля Нерадько задержали. Он руководил Росавиацией с 2009 по 2023 г. С марта 2020-го по 21 января 2021 г. занимал пост первого замминистра транспорта РФ – руководителя Росавиации.
Один из собеседников «Ведомостей» говорил тогда, что Нерадько «был славен тем, что никогда не принимал решений и не брал на себя ответственность за них». Другой источник говорил после отставки Нерадько, что он не создал законодательных условий для эффективного технического обслуживания воздушных судов в нашей стране, что осложнило ситуацию после введения санкций в 2022 г.