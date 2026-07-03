Бывшего главу Росавиации Нерадько задержали по делу о мошенничестве

Один из собеседников «Ведомостей» говорил тогда, что Нерадько «был славен тем, что никогда не принимал решений и не брал на себя ответственность за них». Другой источник говорил после отставки Нерадько, что он не создал законодательных условий для эффективного технического обслуживания воздушных судов в нашей стране, что осложнило ситуацию после введения санкций в 2022 г.