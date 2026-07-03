Бывшего главу Росавиации Нерадько задержали по делу о мошенничестве

Бывшего главу Росавиации Нерадько задержали по делу о мошенничествеЕму грозит до десяти лет тюрьмы
Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве, следует из картотеки Хорошевского райсуда Москвы.
Его подозревают в совершении преступления по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 г. С марта 2020-го по 21 января 2021 г. занимал пост первого замминистра транспорта РФ – руководителя Росавиации.
Один из собеседников «Ведомостей» говорил тогда, что Нерадько «был славен тем, что никогда не принимал решений и не брал на себя ответственность за них». Другой источник говорил после отставки Нерадько, что он не создал законодательных условий для эффективного технического обслуживания воздушных судов в нашей стране, что осложнило ситуацию после введения санкций в 2022 г.