Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,376-0,75%MGTS1 220+6,83%AVAN538-1,65%IMOEX2 227,24-1,28%RTSI900,35-1,28%RGBI111,89-0,74%RGBITR745,57-0,68%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бывшего главу Росавиации Нерадько задержали по делу о мошенничестве

Ему грозит до десяти лет тюрьмы
Ведомости

Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве, следует из картотеки Хорошевского райсуда Москвы.

Его подозревают в совершении преступления по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 г. С марта 2020-го по 21 января 2021 г. занимал пост первого замминистра транспорта РФ – руководителя Росавиации.

Один из собеседников «Ведомостей» говорил тогда, что Нерадько «был славен тем, что никогда не принимал решений и не брал на себя ответственность за них». Другой источник говорил после отставки Нерадько, что он не создал законодательных условий для эффективного технического обслуживания воздушных судов в нашей стране, что осложнило ситуацию после введения санкций в 2022 г.

Читайте также:Почему сменили руководителя Росавиации
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её