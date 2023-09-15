Почему сменили руководителя Росавиации

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает назначение Дмитрия Ядрова на должность главы Росавиации логичным. «Он занимался темой беспилотной авиации, которая активно развивается в последние годы и сегодня остается одной из ключевых для ведомства. Он хорошо понимает, как нужно развивать инфраструктуру и как должна работать система в целом. Кроме того, он – один из ведущих профессионалов в области организации воздушного движения с большим практическим опытом работы», – говорит эксперт.