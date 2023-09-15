Почему сменили руководителя Росавиации

Почему сменили руководителя РосавиацииВместо Нерадько назначен специалист по региональным аэропортам и беспилотникам Ядров
Премьер Михаил Мишустин 15 сентября освободил Александра Нерадько от должности руководителя Росавиации, следует из сообщения на сайте кабмина. Нерадько возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) с 2009 г.
Новым главой Росавиации назначен заместитель Нерадько Дмитрий Ядров, следует из того же сообщения. Ядров родился в 1988 г., окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». После учебы он работал на разных должностях в Госкорпорации по организации воздушного движения.
В Росавиацию Ядров перешел в 2019 г. В качестве заместителя руководителя агентства он координировал деятельность структурных подразделений Росавиации в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры. Также Ядров «курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», говорится в сообщении правительства.
«Отставка Нерадько активно обсуждалась в последние месяцы», – утверждает источник «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний. Его уход обсуждается уже лет десять, но за минувший год Нерадько не сделал ничего такого, что резко изменило бы положение отрасли в худшую сторону, парировал собеседник из крупного российского аэропорта.
Третий источник в российской авиакомпании считает, что главные ошибки Нерадько носили стратегический характер. «Он не создал законодательных условий для эффективного технического обслуживания воздушных судов в нашей стране. Для этого нужно было дорабатывать Федеральные авиационные правила в части 21 (ФАП-21, сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей – "Ведомости")», – отмечает он.
По словам собеседника, перевозчики обращались к Нерадько с инициативами по данному вопросу, но Росавиация этим просто не занималась. Именно из-за этого в 2022 г. авиакомпаниям и их дочерним структурам пришлось брать на себя ответственность за техническое обслуживание флота, когда западные провайдеры после введения западных санкций отказались работать на российском рынке, утверждает источник.
В беседе с «Ведомостями» он затруднился оценить потенциал Ядрова в качестве главы Росавиации. «Руководитель ФАВТ должен уметь принимать решения. Нерадько же был славен тем, что никогда не принимал решений и не брал на себя ответственность за них. Как справится с новыми обязанностями новый руководитель, говорить пока преждевременно», – считает собеседник.
Назначение Дмитрия Ядрова на должность руководителя ФАВТ даст новый импульс развитию гражданской авиации России, полагает гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Его слова передала пресс-служба компании. «Ему предстоит огромная работа по поддержанию высокого уровня безопасности полетов и летной годности работающего флота, вводу в эксплуатацию новейших отечественных самолетов, развитию аэропортовой инфраструктуры и воздушного движения», – описал Александровский.
Генеральный директор УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский отметил, что Ядров многое сделал для модернизации региональных аэропортов, развития системы аэронавигации и повышения безопасности полетов. «С Дмитрием Ядровым мы работали над комплексной модернизацией инфраструктуры аэропортов, в частности, при строительстве и на запуске терминалов в Тобольске и Новом Уренгое. Знаю его как требовательного профессионала и открытого к диалогу человека», – сказал Чудновский.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает назначение Дмитрия Ядрова на должность главы Росавиации логичным. «Он занимался темой беспилотной авиации, которая активно развивается в последние годы и сегодня остается одной из ключевых для ведомства. Он хорошо понимает, как нужно развивать инфраструктуру и как должна работать система в целом. Кроме того, он – один из ведущих профессионалов в области организации воздушного движения с большим практическим опытом работы», – говорит эксперт.
Борисов также отмечает, что за время работы Нерадько на посту главы Росавиации было сделано много положительного. В частности, при нем проходила модернизация отрасли, развитие инфраструктуры воздушного транспорта, были созданы структуры для управления небольшими аэропортами на удаленных территориях. В критических ситуациях Росавиация оперативно реагировала на новые для отрасли вызовы, отмечает он.