Украинским СМИ запретили сообщать о повреждениях критической инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запрет на публикацию в СМИ сведений о разрушениях объектов критической инфраструктуры и сроках их восстановления. Документ вводит в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и поручает правительству принять необходимые меры для введения ограничений.
Согласно указу, под запрет должны попасть сообщения «о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры». Кроме того, предполагается ограничить распространение информации об этапах и состоянии строительства защитных сооружений на объектах топливно-энергетического комплекса и систем жизнеобеспечения населения.
По данным Минобороны РФ, российские военные наносят удары по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.
28 ноября Минобороны РФ заявило о поражении электроподстанции «Нивки» напряжением 330 кВ в Киеве и теплоэлектроцентрали «Белоцерковская» в Киевской области. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
В ночь на 28 ноября российские военные также нанесли удар по электроподстанции «Заречье» напряжением 110 кВ в Белой Церкви Киевской области. Сообщалось, что объект использовался для энергоснабжения украинских оборонных предприятий.
Кроме того, ведомство заявляло о поражении четырех железнодорожных локомотивов в Синельникове Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области. Отмечалось, что локомотивы задействовали в перевозке вооружения и военной техники.