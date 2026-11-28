Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запрет на публикацию в СМИ сведений о разрушениях объектов критической инфраструктуры и сроках их восстановления. Документ вводит в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и поручает правительству принять необходимые меры для введения ограничений.