OpenAI обвинила Apple в краже коммерческих секретов
Разработчик ChatGPT – компания OpenAI – подала иск к американской корпорации Apple, обвинив ее в краже коммерческих секретов и попытке нечестной конкуренции. Об этом пишет Financial Times (FT).
«ChatGPT подала иск в калифорнийский суд, ответив на обвинения производителя iPhone в адрес лаборатории искусственного интеллекта в краже совершенно секретной информации этим летом», – говорится в материале.
OpenAI считает, что Apple использует свои «размеры и богатство для подавления конкуренции», в том числе угрожает поставщикам, которые могут работать над ее новыми устройствами, обвиняя их в «незаконных, несправедливых и противоправных действиях».
FT отметила, что обострение судебной тяжбы сильнее испортит отношения между двумя компаниями, которые два года назад заключили партнерское соглашение о внедрении ChatGPT в iPhone.
В июле Apple подала иск против OpenAI. В заявлении Apple обвинила разработчика ChatGPT в хищении коммерческих секретов для создания собственных аппаратных AI-устройств. По версии корпорации, экс-сотрудники Apple, перешедшие в OpenAI, вынесли конфиденциальные данные о неанонсированных продуктах, инженерные презентации и технические спецификации.
Фигурантами выступили Чан Лю, покинувший Apple в январе 2026 г., и Танг Тан, ранее возглавлявший разработку дизайна iPhone и Apple Watch. Утверждается, что Лю не вернул рабочий ноутбук, получил доступ к компьютеру бывшего коллеги и скачал десятки конфиденциальных файлов.