Apple обвинила OpenAI в краже коммерческих секретов для ИИ-гаджетов
Американская корпорация Apple подала иск против компании OpenAI в Окружной суд Северной Калифорнии, пишет CNN. Компания обвинила разработчика ChatGPT в хищении коммерческих секретов для создания собственных аппаратных AI-устройств. Как утверждается в иске, бывшие сотрудники Apple, перешедшие в OpenAI, вынесли конфиденциальные данные о неанонсированных продуктах, инженерные презентации и технические спецификации. Представитель OpenAI заявил, что компания «не заинтересована в коммерческих тайнах других» и сосредоточена на создании инновационных технологий.
Согласно иску, ключевыми фигурантами стали Чан Лю, покинувший Apple в январе 2026 г., и Танг Тан, ранее возглавлявший разработку дизайна iPhone и Apple Watch. Утверждается, что Лю не вернул рабочий ноутбук, получил доступ к компьютеру бывшего коллеги и скачал десятки конфиденциальных файлов. Тан, в свою очередь, использовал закрытую информацию при найме сотрудников, передавал OpenAI данные о поставщиках и инструктировал коллег, как правильно увольняться из Apple. В компании также заявили, что обнаружили доказательства выноса данных другими бывшими сотрудниками.
В 2024 г. компании объявили о партнерстве по интеграции ChatGPT в продукты Apple. Однако, по данным СМИ, еще в мае OpenAI рассматривала возможность судебного иска против Apple из-за недостаточной интеграции своих продуктов в устройства американского гиганта. Теперь же Apple обвиняет OpenAI в систематическом переманивании инженеров и создании собственного аппаратного подразделения на основе украденных технологий. Отмечается, что OpenAI с 2024 г. наняла не менее десяти бывших сотрудников Apple.
Разбирательство может сорвать планы OpenAI по запуску собственного AI-устройства, разрабатываемого совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, а также осложнить долгожданное IPO компании. Эксперты отмечают, что иск отражает острую конкуренцию технологических гигантов за доминирование в сфере искусственного интеллекта: OpenAI стремится сделать ChatGPT центром цифровой жизни, а Apple готовит обновленную версию Siri, которая будет работать на основе данных с iPhone. В Apple заявили, что защита интеллектуальной собственности является для них приоритетом.
2 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что OpenAI рассматривает возможность передачи 5% акций компании-разработчика ChatGPT американскому правительству. Издание пишет, что стартап в сфере ИИ оценкой $852 млрд ищет поддержки у администрации Трампа для обхода политических препятствий.
26 июня Bloomberg писал, что OpenAI предоставила доступ к GPT-5.6 ограниченному числу партнеров по согласованию с властями США. Широкий релиз намечен на ближайшее время.
В июне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что OpenAI планирует отложить первичное публичное размещение акций (IPO) на 2027 г.