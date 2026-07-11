Apple обвинила OpenAI в краже коммерческих секретов для ИИ-гаджетов

В 2024 г. компании объявили о партнерстве по интеграции ChatGPT в продукты Apple. Однако, по данным СМИ, еще в мае OpenAI рассматривала возможность судебного иска против Apple из-за недостаточной интеграции своих продуктов в устройства американского гиганта. Теперь же Apple обвиняет OpenAI в систематическом переманивании инженеров и создании собственного аппаратного подразделения на основе украденных технологий. Отмечается, что OpenAI с 2024 г. наняла не менее десяти бывших сотрудников Apple.