OpenAI предложила правительству США 5% акций разработчика ChatGPT

Согласно предложенному плану, другие американские компании, работающие в сфере ИИ, должны будут передать аналогичную долю. Пока неясно, захотят ли они это сделать. FT указывает, что передача доли в собственность государству может помочь наладить хорошие отношения с администрацией и станет попыткой смягчить политические последствия, поделившись с обществом прибылью от ИИ.