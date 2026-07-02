OpenAI предложила правительству США 5% акций разработчика ChatGPT
Компания OpenAI рассматривает возможность передачи 5% акций компании-разработчика ChatGPT американскому правительству. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что стартап в сфере искусственного интеллекта (ИИ) стоимостью $852 млрд хочет преодолеть политические препятствия, заручившись финансовой поддержкой администрации президента США Дональда Трампа. По словам гендиректора ChatGPT Сэма Альтмана, передача государству финансовой доли в компании станет «лучшим способом разделить выгоды от развития ИИ».
Согласно предложенному плану, другие американские компании, работающие в сфере ИИ, должны будут передать аналогичную долю. Пока неясно, захотят ли они это сделать. FT указывает, что передача доли в собственность государству может помочь наладить хорошие отношения с администрацией и станет попыткой смягчить политические последствия, поделившись с обществом прибылью от ИИ.
26 июня Bloomberg писал, что OpenAI начала предоставлять ограниченный доступ к новой модели ИИ GPT-5.6. Релиз проходит в формате предварительной версии, доступной только избранным партнерам, список которых был согласован с правительством США. Широкое распространение модели ожидается в ближайшие месяцы.