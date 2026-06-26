OpenAI ограничила доступ к новой модели GPT-5.6 под давлением правительства США

Наиболее мощная версия новой модели, получившая название Sol, по данным OpenAI, особенно эффективна в выполнении задач по программированию, биологии и кибербезопасности. Компания заявила, что усилила защиту от «высокорисковых действий» для этой модели, включая чувствительные киберзапросы, однако признала, что ни одна оценка не может предусмотреть все возможные сценарии использования и атак. В компании действует процесс быстрого реагирования для выявления и устранения новых уязвимостей.