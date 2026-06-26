OpenAI ограничила доступ к новой модели GPT-5.6 под давлением правительства США
Компания OpenAI начала предоставлять ограниченный доступ к новой модели искусственного интеллекта GPT-5.6. Как сообщает Bloomberg, релиз проходит в формате предварительной версии, доступной только для избранных партнеров, список которых был согласован с правительством США. Широкое распространение модели ожидается в ближайшие месяцы.
По заявлению OpenAI, решение о поэтапном выпуске было принято по просьбе администрации президента Дональда Трампа. В компании подчеркнули, что не считают подобную практику «долгосрочным стандартом», но пошли на этот шаг, чтобы обеспечить скорейшее получение более широкого доступа к модели в будущем. Первоначально GPT-5.6 будет доступна 20 партнерам через платформу Amazon Bedrock.
Наиболее мощная версия новой модели, получившая название Sol, по данным OpenAI, особенно эффективна в выполнении задач по программированию, биологии и кибербезопасности. Компания заявила, что усилила защиту от «высокорисковых действий» для этой модели, включая чувствительные киберзапросы, однако признала, что ни одна оценка не может предусмотреть все возможные сценарии использования и атак. В компании действует процесс быстрого реагирования для выявления и устранения новых уязвимостей.
Выход новой модели происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, отмечает агентство. Ранее конкурент OpenAI, компания Anthropic, временно ограничила доступ к своим самым мощным моделям по требованию правительства, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В начале месяца Трамп подписал указ, который дает 60 дней на создание добровольного фреймворка. Этот фреймворк позволит правительству получать доступ к передовым моделям за 30 дней до их публичного выпуска. OpenAI надеется, что этот указ поможет упорядочить процесс будущих релизов.