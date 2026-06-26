NYT: OpenAI хочет отложить IPO на 2027 год
Американская компания OpenAI планирует отложить первичное публичное размещение своих акций (IPO) на 2027 г., сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По словам собеседникам издания, разработчик ChatGPT нанял финансистов и юристов, чтобы выйти на IPO в III или IV квартале 2026 г. При этом руководитель компании Сэм Альтман настаивал на том, что консультанты должны найти возможность оценить ее в $1 трлн (последняя частная оценка составила $730 млрд).
Как пишет NYT, консультанты компании уже предупредили руководство, что инвесторы могут не проявить особого интереса к IPO OpenAI, так как на мировом технологическом рынке наблюдается нестабильность. Они считают, что пользователи стали выражать сомнения, смогут ли компании в сфере искусственного интеллекта выполнить свои обещания.
Альтману было предложено понизить намеченную оценку стоимости компании и быстро выйти на IPO либо подождать до 2027 г. Глава компании подчеркнул, что любое отклонение от оценки в $1 трлн будет неудачной идеей.
9 июня OpenAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциальную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Компания поясняла, что решила самостоятельно раскрыть эту информацию, поскольку ожидала ее утечки. При этом конкретные сроки выхода на биржу пока не определены.
20 мая о подготовке OpenAI к IPO писала The Wall Street Journal. По данным издания, в мае компания начала работу над необходимыми документами при участии банков Goldman Sachs и Morgan Stanley.