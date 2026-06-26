NYT: OpenAI хочет отложить IPO на 2027 год

По словам собеседникам издания, разработчик ChatGPT нанял финансистов и юристов, чтобы выйти на IPO в III или IV квартале 2026 г. При этом руководитель компании Сэм Альтман настаивал на том, что консультанты должны найти возможность оценить ее в $1 трлн (последняя частная оценка составила $730 млрд).