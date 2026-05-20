WSJ: OpenAI может выйти на IPO в ближайшие дни или недели
Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в ближайшие дни или недели. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, в подготовке документов компании помогали банкиры Goldman Sachs и Morgan Stanley. OpenAI может конфиденциально направить материалы в регулирующие органы уже в ближайшее время. По данным источников, это может произойти уже 22 мая.
30 января The Wall Street Journal сообщала, что OpenAI рассматривает возможность проведения IPO в IV квартале 2026 г. По информации газеты, компания ускорила подготовку на фоне усиления конкуренции с Anthropic. Издание также отмечало, что 2026 г. может стать одним из самых активных периодов для первичных размещений после нескольких лет снижения активности на рынке IPO. Среди технологических компаний, потенциальный выход которых на биржу вызывает наибольший интерес инвесторов, WSJ называла OpenAI, Anthropic и SpaceX.
18 мая американский предприниматель Илон Маск также заявлял о намерении как можно быстрее провести IPO SpaceX. По данным СМИ, компания может подать документы на размещение уже в ближайшие дни.