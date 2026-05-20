WSJ: OpenAI может выйти на IPO в ближайшие дни или недели

30 января The Wall Street Journal сообщала, что OpenAI рассматривает возможность проведения IPO в IV квартале 2026 г. По информации газеты, компания ускорила подготовку на фоне усиления конкуренции с Anthropic. Издание также отмечало, что 2026 г. может стать одним из самых активных периодов для первичных размещений после нескольких лет снижения активности на рынке IPO. Среди технологических компаний, потенциальный выход которых на биржу вызывает наибольший интерес инвесторов, WSJ называла OpenAI, Anthropic и SpaceX.