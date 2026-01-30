Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

OpenAI может провести IPO в IV квартале 2026 года

Ведомости

Американская компания OpenAI может провести первичное публичное размещение акций (IPO) в IV квартале 2026 г., ускоряя свои планы на фоне обострения конкуренции с Anthropic. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что стартап ведет неформальные переговоры с инвестиционными банками Уолл-стрит о потенциальном размещении бумаг и расширяет финансовую команду. В OpenAI пришли новый главный бухгалтер Эджмер Дейл и финансовый директор по корпоративному бизнесу Синтия Гейлор, которая будет курировать отношения с инвесторами.

По данным газеты, текущий год может стать рекордным для IPO после недавнего затишья. OpenAI, Anthropic и SpaceX входят в число наиболее ожидаемых технологических компаний, которые могут выйти на биржу в 2026 г. При этом успешное IPO может оказаться сложной задачей для OpenAI, который все еще сталкивается с проблемами быстрорастущего стартапа. 

21 января The Wall Street Journal сообщила о планах генерального директора SpaceX Илона Маска вывести компанию на биржу к июлю 2026 г. По словам источников, IPO станет наиболее эффективным способом привлечь деньги для производства и запуска спутников, которые будут использоваться в орбитальных дата-центрах. В ближайшее время SpaceX собирается выбрать ведущие банки для организации размещения.

Маск стремится вывести SpaceX на биржу раньше, чем это сделают OpenAI и Anthropic, уточняли собеседники газеты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её