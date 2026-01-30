OpenAI может провести IPO в IV квартале 2026 года

По данным газеты, текущий год может стать рекордным для IPO после недавнего затишья. OpenAI, Anthropic и SpaceX входят в число наиболее ожидаемых технологических компаний, которые могут выйти на биржу в 2026 г. При этом успешное IPO может оказаться сложной задачей для OpenAI, который все еще сталкивается с проблемами быстрорастущего стартапа.