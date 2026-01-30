OpenAI может провести IPO в IV квартале 2026 года
Американская компания OpenAI может провести первичное публичное размещение акций (IPO) в IV квартале 2026 г., ускоряя свои планы на фоне обострения конкуренции с Anthropic. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания заявили, что стартап ведет неформальные переговоры с инвестиционными банками Уолл-стрит о потенциальном размещении бумаг и расширяет финансовую команду. В OpenAI пришли новый главный бухгалтер Эджмер Дейл и финансовый директор по корпоративному бизнесу Синтия Гейлор, которая будет курировать отношения с инвесторами.
По данным газеты, текущий год может стать рекордным для IPO после недавнего затишья. OpenAI, Anthropic и SpaceX входят в число наиболее ожидаемых технологических компаний, которые могут выйти на биржу в 2026 г. При этом успешное IPO может оказаться сложной задачей для OpenAI, который все еще сталкивается с проблемами быстрорастущего стартапа.
21 января The Wall Street Journal сообщила о планах генерального директора SpaceX Илона Маска вывести компанию на биржу к июлю 2026 г. По словам источников, IPO станет наиболее эффективным способом привлечь деньги для производства и запуска спутников, которые будут использоваться в орбитальных дата-центрах. В ближайшее время SpaceX собирается выбрать ведущие банки для организации размещения.
Маск стремится вывести SpaceX на биржу раньше, чем это сделают OpenAI и Anthropic, уточняли собеседники газеты.