WSJ: Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю 2026 года
Генеральный директор SpaceX бизнесмен Илон Маск планирует вывести компанию на биржу к июлю, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их словам, IPO станет наиболее эффективным способом привлечь средства для производства и запуска спутников, которые будут использоваться в орбитальных дата-центрах.
В ближайшее время SpaceX планирует выбрать ведущие банки для организации IPO.
При этом руководители SpaceX заявляли, что компания не будет выходить на биржу, пока ее ракеты не начнут регулярно доставлять грузы на Марс. Но теперь Маск сосредоточен на создании космических дата-центров как приоритетной задаче, отмечает WSJ.
Как отметили собеседники газеты, глава SpaceX надеется, что IPO поможет его компании xAI, которая занимается совершенствованием искусственного интеллекта (ИИ), догнать конкурентов.
Кроме того, по данным источников WSJ, миллиардер стремится вывести SpaceX на биржу раньше, чем это сделают OpenAI и Anthropic, которые также рассматривают возможность первичного размещения акций в 2026 г.
Главный рыночный стратег Futurum Equities Research Шей Болур говорил, что IPO компании SpaceX может стать «самым безумным» в истории. «Если компания рассчитывает на $1,5 трлн, я не удивлюсь, если после открытия рыночных торгов эта сумма превысит $2 трлн», – сказал он. В то же время старший портфельный менеджер фонда Quality Equity Дэн Хэнсон ожидает, что доходы от IPO могут помочь SpaceX финансировать новые технологии, такие как космические центры обработки данных, которые не потребляют столько энергии на охлаждение, как наземные центры.