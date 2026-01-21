WSJ: Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю 2026 года

Главный рыночный стратег Futurum Equities Research Шей Болур говорил, что IPO компании SpaceX может стать «самым безумным» в истории. «Если компания рассчитывает на $1,5 трлн, я не удивлюсь, если после открытия рыночных торгов эта сумма превысит $2 трлн», – сказал он. В то же время старший портфельный менеджер фонда Quality Equity Дэн Хэнсон ожидает, что доходы от IPO могут помочь SpaceX финансировать новые технологии, такие как космические центры обработки данных, которые не потребляют столько энергии на охлаждение, как наземные центры.