Инвесторы ожидают «самый безумный IPO» в истории от SpaceX
Первичное размещение акций (IPO) американской компании SpaceX Илона Маска может стать «самым безумным IPO» в истории. Об этом заявил Reuters главный рыночный стратег Futurum Equities Research Шей Болур.
«Это будет самое безумное IPO в истории фондового рынка. Если компания рассчитывает на $1,5 трлн, я не удивлюсь, если после открытия рыночных торгов эта сумма превысит $2 трлн», – сказал он.
Спрос на акции будет несмотря на то, что это высокорискованный и капиталоемкий бизнес. Старший портфельный менеджер фонда Quality Equity Дэн Хэнсон считает, что SpaceX и коммуникационные продукты Starlink уже хорошо развиты и помогут компании получить высокую оценку, что делает ее готовой к IPO.
Хэнсон ожидает, что доходы от IPO могут помочь SpaceX финансировать новые технологии, такие как космические центры обработки данных, которые не потребляют столько энергии на охлаждение, как наземные центры.