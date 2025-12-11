Газета
Инвесторы ожидают «самый безумный IPO» в истории от SpaceX

Первичное размещение акций (IPO) американской компании SpaceX Илона Маска может стать «самым безумным IPO» в истории. Об этом заявил Reuters главный рыночный стратег Futurum Equities Research Шей Болур.

«Это будет самое безумное IPO в истории фондового рынка. Если компания рассчитывает на $1,5 трлн, я не удивлюсь, если после открытия рыночных торгов эта сумма превысит $2 трлн», – сказал он.

Спрос на акции будет несмотря на то, что это высокорискованный и капиталоемкий бизнес. Старший портфельный менеджер фонда Quality Equity Дэн Хэнсон считает, что SpaceX и коммуникационные продукты Starlink уже хорошо развиты и помогут компании получить высокую оценку, что делает ее готовой к IPO.

Хэнсон ожидает, что доходы от IPO могут помочь SpaceX финансировать новые технологии, такие как космические центры обработки данных, которые не потребляют столько энергии на охлаждение, как наземные центры.

10 декабря Bloomberg со ссылкой на источники писал, что SpaceX планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в середине или конце 2026 г., предполагая привлечь «значительно больше $30 млрд». На следующий день Маск намекнул в X, что SpaceX действительно может провести IPO.

