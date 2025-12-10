SpaceX намерена провести IPO для привлечения более $30 млрд
SpaceX планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в середине или конце 2026 г., предполагая привлечь «значительно больше $30 млрд». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Сроки проведения IPO могут быть изменены в зависимости от рыночных условий и других факторов. По словам одного из собеседников издания, оно может быть перенесено на 2027 г.
Агентство отмечает, что «сделка станет крупнейшим листингом за всю историю». Компания нацелена на то, чтобы ее рыночная стоимость достигла около $1,5 трлн. Это приблизит SpaceX к рыночной стоимости, которую нефтяная компания Saudi Aramco установила во время своего рекордного листинга в 2019 г., когда привлекла $29 млрд.
2 октября Forbes сообщал, что руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $500 млрд.