SpaceX намерена провести IPO для привлечения более $30 млрд

Агентство отмечает, что «сделка станет крупнейшим листингом за всю историю». Компания нацелена на то, чтобы ее рыночная стоимость достигла около $1,5 трлн. Это приблизит SpaceX к рыночной стоимости, которую нефтяная компания Saudi Aramco установила во время своего рекордного листинга в 2019 г., когда привлекла $29 млрд.