Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

SpaceX намерена провести IPO для привлечения более $30 млрд

Ведомости

SpaceX планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в середине или конце 2026 г., предполагая привлечь «значительно больше $30 млрд». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сроки проведения IPO могут быть изменены в зависимости от рыночных условий и других факторов. По словам одного из собеседников издания, оно может быть перенесено на 2027 г.

Агентство отмечает, что «сделка станет крупнейшим листингом за всю историю». Компания нацелена на то, чтобы ее рыночная стоимость достигла около $1,5 трлн. Это приблизит SpaceX к рыночной стоимости, которую нефтяная компания Saudi Aramco установила во время своего рекордного листинга в 2019 г., когда привлекла $29 млрд.

2 октября Forbes сообщал, что руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $500 млрд.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её