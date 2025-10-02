Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием в $500 млрд
Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX, стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $500 млрд. Об этом сообщает Forbes.
По данным издания, на 23:15 мск капитал Маска составил $500,5 млрд. Рост его состояния издание связывает с решением предпринимателя оставить руководство ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE) и сосредоточиться на бизнесе.
10 сентября Bloomberg сообщал, что сооснователь Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира, обойдя Маска. Тогда его состояние оценивалось в $393 млрд, в то время как у основателя Tesla и SpaceX – $385 млрд. Однодневный прирост капитала Эллисона составил $101 млрд – рекордный показатель за всю историю рейтинга агентства.
6 сентября Tesla предложила Маску уникальный бонусный план стоимостью $1 трлн. В случае достижения капитализации компании в $8,5 трлн за 10 лет предприниматель получит 423,7 млн акций. Это увеличит его долю в Tesla до не менее 25% против нынешних 13%. Таким образом, Маск может стать первым в мире триллионером.