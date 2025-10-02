Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием в $500 млрд

10 сентября Bloomberg сообщал, что сооснователь Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира, обойдя Маска. Тогда его состояние оценивалось в $393 млрд, в то время как у основателя Tesla и SpaceX – $385 млрд. Однодневный прирост капитала Эллисона составил $101 млрд – рекордный показатель за всю историю рейтинга агентства.