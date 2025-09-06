Tesla предложила Илону Маску беспрецедентную премию в $1 трлн
Премия, предложенная компанией Tesla ее гендиректору и основателю Илону Маску на сумму $1 трлн, стала беспрецедентной по масштабу выплатой в корпоративной культуре США, сообщило агентство Bloomberg.
В случае получения вознаграждения Маск может стать первым триллионером. Акционеры одобрят соглашение о крупнейшей премии для бизнесмена, если он увеличит рыночную стоимость Tesla до $8,5 трлн (против текущего $1 трлн) в течение 10 лет. Промежуточными условиями в документе стали результат по показателю продаж электромобилей Tesla на уровне 20 млн, запуск 1 млн беспилотных такси, реализация 1 млн роботов Optimus и др.
Соглашение коснется постепенной передачи гендиректору компании дополнительно пакета акций Tesla в объеме 423,7 млн шт. Благодаря этому доля предпринимателя составит не менее 25% в сравнении с примерно 13% сейчас.
Председатель совета директоров компании Робин Денхолм отметил, что такая премия была предложена Маску, чтобы мотивировать его на активное участие в делах бизнеса. Соглашение будет выставлено на голосование на собрании акционеров 6 ноября.
В августе Tesla одобрила временное вознаграждение в виде акций на сумму около $30 млрд для Маска, чтобы удержать его на посту генерального директора, пока продолжается судебная тяжба по выплатам за 2018 г. По данным агентства, пакет включает 96 млн акций с ценой исполнения $23,34.