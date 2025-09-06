Tesla предложила Илону Маску беспрецедентную премию в $1 трлн

В случае получения вознаграждения Маск может стать первым триллионером. Акционеры одобрят соглашение о крупнейшей премии для бизнесмена, если он увеличит рыночную стоимость Tesla до $8,5 трлн (против текущего $1 трлн) в течение 10 лет. Промежуточными условиями в документе стали результат по показателю продаж электромобилей Tesla на уровне 20 млн, запуск 1 млн беспилотных такси, реализация 1 млн роботов Optimus и др.