Tesla одобрила акционерное вознаграждение в $30 млрд для Илона Маска

По данным агентства, пакет включает 96 млн акций с ценой исполнения $23,34. Маск сможет получить их при условии, что останется в компании еще минимум два года и будет владеть акциями в течение пяти лет. При этом, если суды восстановят прежний компенсационный пакет, Маск должен будет отказаться от промежуточной премии или вернуть ее.