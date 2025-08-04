Tesla одобрила акционерное вознаграждение в $30 млрд для Илона Маска
Tesla одобрила временное вознаграждение в виде акций на сумму около $30 млрд для главного исполнительного директора компании бизнесмена Илона Маска, чтобы удержать его на посту генерального директора, пока продолжается судебная тяжба по выплатам за 2018 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет компании.
По данным агентства, пакет включает 96 млн акций с ценой исполнения $23,34. Маск сможет получить их при условии, что останется в компании еще минимум два года и будет владеть акциями в течение пяти лет. При этом, если суды восстановят прежний компенсационный пакет, Маск должен будет отказаться от промежуточной премии или вернуть ее.
Совет директоров Tesla подчеркнул важность сохранения Маска на должности в условиях «острой конкуренции за таланты в сфере искусственного интеллекта» и расширения бизнеса Tesla в области робототехники.
Маск руководит Tesla с 2008 г. На экономическом форуме в Катаре он заявил, что собирается оставаться во главе компании еще как минимум пять лет, сообщал Bloomberg.