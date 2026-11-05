Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,285+0,79%VEON-RX84,7-3,64%ARSA7,36-0,41%IMOEX2 427,59-0,59%RTSI936,4-0,59%RGBI112,06-0,1%RGBITR777,61-0,03%
Главная / Политика /

Дмитриев назвал Кушнера и Уиткоффа миротворцами

Инна Шульгина

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал миротворцами спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Так он прокомментировал в соцсети X слова Кушнера, что цель США на переговорах – создать всеобъемлющую архитектуру безопасности, навсегда исключающую риск возобновления конфликта.

«Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – миротворцы», – сказал Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).

3 ноября Уиткофф заявил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и Кушнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский. По словам Пескова, европейские страны не смогут присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте