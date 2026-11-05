Дмитриев назвал Кушнера и Уиткоффа миротворцами
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал миротворцами спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Так он прокомментировал в соцсети X слова Кушнера, что цель США на переговорах – создать всеобъемлющую архитектуру безопасности, навсегда исключающую риск возобновления конфликта.
«Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – миротворцы», – сказал Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).
3 ноября Уиткофф заявил, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и Кушнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский. По словам Пескова, европейские страны не смогут присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.