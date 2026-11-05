«Почта России» потратит почти 5,5 млрд рублей на услуги ЦОДов

По условиям закупки подрядчик также обязан предоставить компании три объекта – два в Москве и один в другом регионе за пределами Московской области. Они должны быть связаны между собой и с действующей IТ-инфраструктурой «Почты России». В частности, последней потребуются серверы, мощности для обработки и хранения данных, оборудование для сложных вычислений и система резервного копирования информации. Победитель также должен обеспечить защищенное размещение части оборудования и высокоскоростную связь между дата-центрами. Заявки принимаются до 10 ноября. Для участия в конкурсе необходимо внести обеспечение в размере 27,4 млн руб.