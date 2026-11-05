«Почта России» потратит почти 5,5 млрд рублей на услуги ЦОДов

«Почта России» потратит почти 5,5 млрд рублей на услуги ЦОДовНайти свободные мощности для этих целей сейчас крайне сложно
Компания «Почта России» объявила тендер на оказание услуг центров обработки данных (ЦОД), следует из карточки закупки, опубликованной на сайте сервиса «Контур.Закупки» 30 октября. Сумма контракта должна составить не более 5,48 млрд руб. За эти деньги победитель процедуры, как следует из имеющихся там документов, должен будет перенести часть действующего IТ-оборудования организации в дата-центры и предоставить мощности для работы ее информационных систем. Представитель «Почты России» от комментариев отказался.
По условиям закупки подрядчик также обязан предоставить компании три объекта – два в Москве и один в другом регионе за пределами Московской области. Они должны быть связаны между собой и с действующей IТ-инфраструктурой «Почты России». В частности, последней потребуются серверы, мощности для обработки и хранения данных, оборудование для сложных вычислений и система резервного копирования информации. Победитель также должен обеспечить защищенное размещение части оборудования и высокоскоростную связь между дата-центрами. Заявки принимаются до 10 ноября. Для участия в конкурсе необходимо внести обеспечение в размере 27,4 млн руб.