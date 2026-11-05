Минсельхоз займется регулированием сферы аттракционов

Минсельхоз займется регулированием сферы аттракционовВедомство получит полномочия по формированию единой надзорной политики
Полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере госрегистрации, учета и надзора за аттракционами предложено закрепить за Минсельхозом, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе этого министерства.
Ведомство подготовило проект постановления правительства с поправками в положение о Министерстве сельского хозяйства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он разработан для реализации положений закона «Об аттракционах», который вступит в силу с 1 марта 2027 г. Документ подготовлен для повышения эффективности государственного контроля и обеспечения безопасности посетителей, напомнили в Минсельхозе.
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