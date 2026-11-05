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Главная / Недвижимость /

В объектах для легкой промышленности в Московском регионе растут ставки аренды

Это результат высокого спроса на такую недвижимость и сокращения доли вакансии
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в одноэтажных объектах light industrial (помещения для легкой промышленности. – «Ведомости») класса A в Московском регионе по итогам III квартала 2026 г. составила 13 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По сравнению с апрелем – июнем данный показатель вырос на 2,3%, хотя с начала года он снижался, отмечает ее партнер Константин Фомиченко. При этом, по его словам, ставки остаются на 3,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

О положительной динамике в сегменте light industrial говорят и другие участники рынка. По словам руководителя департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) Полины Афанасьевой, за последние три месяца стоимость аренды прибавила 3,9% относительно II квартала, достигнув 13 300 руб. за 1 кв. м в год. По данным компании IPG.Estate, прирост за это время составил 2,9% до 13 033 руб. за квадрат, отмечает ее руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости Филипп Чайка. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов говорит об увеличении показателя на 2,3% до 13 500 руб. По информации директора по развитию департамента складской и индустриальной недвижимости Invest7 Александра Перфильева, ставка за этот же период прибавила 5%.

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