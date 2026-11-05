В объектах для легкой промышленности в Московском регионе растут ставки аренды

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в одноэтажных объектах light industrial (помещения для легкой промышленности. – «Ведомости») класса A в Московском регионе по итогам III квартала 2026 г. составила 13 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По сравнению с апрелем – июнем данный показатель вырос на 2,3%, хотя с начала года он снижался, отмечает ее партнер Константин Фомиченко. При этом, по его словам, ставки остаются на 3,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.