В объектах для легкой промышленности в Московском регионе растут ставки аренды

В объектах для легкой промышленности в Московском регионе растут ставки арендыЭто результат высокого спроса на такую недвижимость и сокращения доли вакансии
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в одноэтажных объектах light industrial (помещения для легкой промышленности. – «Ведомости») класса A в Московском регионе по итогам III квартала 2026 г. составила 13 500 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По сравнению с апрелем – июнем данный показатель вырос на 2,3%, хотя с начала года он снижался, отмечает ее партнер Константин Фомиченко. При этом, по его словам, ставки остаются на 3,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
О положительной динамике в сегменте light industrial говорят и другие участники рынка. По словам руководителя департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) Полины Афанасьевой, за последние три месяца стоимость аренды прибавила 3,9% относительно II квартала, достигнув 13 300 руб. за 1 кв. м в год. По данным компании IPG.Estate, прирост за это время составил 2,9% до 13 033 руб. за квадрат, отмечает ее руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости Филипп Чайка. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов говорит об увеличении показателя на 2,3% до 13 500 руб. По информации директора по развитию департамента складской и индустриальной недвижимости Invest7 Александра Перфильева, ставка за этот же период прибавила 5%.