Бизнес просит Минтранс смягчить идею ужесточения ПДД для курьеров

Бизнес просит Минтранс смягчить идею ужесточения ПДД для курьеровТребование прав категории «М» и запрет езды по тротуарам усложнит и удорожит доставку
В Ассоциации микромобильности (входят основные игроки рынка проката – «Яндекс Go», «МТС юрент» и Whoosh) надеются, что опубликованный Минтрансом законопроект о поправках к правилам дорожного движения (ПДД) в дальнейшем будет скорректирован в части, касающейся регулирования техники, на которой перемещаются курьеры-доставщики. Об этом «Ведомостям» сказала председатель ассоциации Ксения Эрдман.
По ее мнению, в этом вопросе необходимы отдельные условия. В частности, в ассоциации хотели бы, чтобы с курьеров сняли следующую из предложенного Минтрансом приравнивания мощных электровелосипедов и самокатов к мопедам обязанность получать водительские права категории «М», а обучение и информирование о правилах движения возьмут на себя операторы кикшеринга. Иначе, рассуждает Эрдман, часть доставщиков покинет рынок, а прибытие заказов увеличится по времени и цене.