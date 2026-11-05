Бизнес просит Минтранс смягчить идею ужесточения ПДД для курьеров

По ее мнению, в этом вопросе необходимы отдельные условия. В частности, в ассоциации хотели бы, чтобы с курьеров сняли следующую из предложенного Минтрансом приравнивания мощных электровелосипедов и самокатов к мопедам обязанность получать водительские права категории «М», а обучение и информирование о правилах движения возьмут на себя операторы кикшеринга. Иначе, рассуждает Эрдман, часть доставщиков покинет рынок, а прибытие заказов увеличится по времени и цене.