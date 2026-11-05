Что значит разгромная победа демократов в США для России и мира

Среди наиболее знаковых побед демократов выделяется несколько. Избранный сенатор от штата Мичиган демократ Абдул Эль-Сайед станет первым сенатором-мусульманином в истории США. Кроме того, демократы впервые c 1993 г. сумели выиграть место в сенате от традиционно республиканского штата Техас. Почти то же самое произошло в похожем консервативном штате Канзас, где демократ выиграл выборы сенатора впервые с 1932 г. Демократам также удалось забрать место сенатора от Южной Каролины. Их жертва в этой гонке – союзница Трампа и младшая сестра экс-сенатора от этого же штата Линдси Грэма Дарлин Грэм.