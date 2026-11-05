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Что значит разгромная победа демократов в США для России и мира

У Дональда Трампа сохраняется возможность активной внешней политики
Роман Романов
Дональд Трамп понимал, что республиканцев ждет проигрыш, но не предполагал, насколько катастрофический
Дональд Трамп понимал, что республиканцев ждет проигрыш, но не предполагал, насколько катастрофический / Steven Garcia / NurPhoto / REUTERS

Демпартия США одержала убедительную победу на промежуточных выборах в конгресс. Они вернули себе большинство и в палате представителей, и в сенате.

Среди наиболее знаковых побед демократов выделяется несколько. Избранный сенатор от штата Мичиган демократ Абдул Эль-Сайед станет первым сенатором-мусульманином в истории США. Кроме того, демократы впервые c 1993 г. сумели выиграть место в сенате от традиционно республиканского штата Техас. Почти то же самое произошло в похожем консервативном штате Канзас, где демократ выиграл выборы сенатора впервые с 1932 г. Демократам также удалось забрать место сенатора от Южной Каролины. Их жертва в этой гонке – союзница Трампа и младшая сестра экс-сенатора от этого же штата Линдси Грэма Дарлин Грэм.

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