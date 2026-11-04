Российская пловчиха Фокина завоевала второе золото юношеской Олимпиады

11 сентября World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) обязала страны, которые принимают соревнование под эгидой организации, обеспечить визы российским и белорусским пловцам. Теперь принимающие соревнования страны должны подписывать соглашение о том, что их власти не будут препятствовать выдаче виз спортсменам из России и Белоруссии или оказывать на них давление.