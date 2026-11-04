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Главная / Стиль жизни /

Российская пловчиха Фокина завоевала второе золото юношеской Олимпиады

Татьяна Мозолевская

Российская пловчиха Серафима Фокина стала двукратной чемпионкой IV летних юношеских Олимпийских игр 2026 г. в Дакаре, завоевав золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем. Об этом сообщил Олимпийский комитет РФ.

В финальном заплыве россиянка показала результат 27,28 секунды.

Серебряную медаль завоевала представительница Хорватии Ана Бобанович, преодолевшая дистанцию за 27,33 секунды. Бронза досталась мексиканке Виктории Гарсии Кальдере с результатом 27,49 секунды.

Для российской спортсменки это уже второе золото юношеских Олимпийских игр в Дакаре. В первый соревновательный день она одержала победу на дистанции 100 м баттерфляем.

В октябре 22-летний российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.

11 сентября World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) обязала страны, которые принимают соревнование под эгидой организации, обеспечить визы российским и белорусским пловцам. Теперь принимающие соревнования страны должны подписывать соглашение о том, что их власти не будут препятствовать выдаче виз спортсменам из России и Белоруссии или оказывать на них давление.

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