World Aquatics предписала странам обеспечить визы для пловцов из РФ

13 апреля World Aquatics разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на взрослых соревнованиях под национальными флагами и с гимнами. Допуск будет возможен при условии прохождения не менее четырех антидопинговых тестов и проверки данных в Aquatics Integrity Unit. Президент организации Хусейн Аль-Мусаллам отмечал, что федерация стремится сохранить соревнования как пространство для мирного взаимодействия спортсменов из разных стран.