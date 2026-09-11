World Aquatics предписала странам обеспечить визы для пловцов из РФ
World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) обязала страны, которые принимают соревнование под эгидой организации, обеспечить визы российским и белорусским пловцам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Росконгресс Спорт» со ссылкой на генсекретаря Федерации водных видов спорта РФ Радмира Габдуллина.
По его словам, теперь принимающие соревнования страны должны подписывать соглашение о том, что их власти не будут препятствовать выдаче виз спортсменам из России и Белоруссии или оказывать на них давление.
«В противном случае World Aquatics забирает право проведения чемпионатов и первенств, кубков и передает другим странам, где к нам лояльное отношение», – заявил Габдуллин. Он дополнил, что такое решение получилось принять благодаря взаимодействию председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина с руководством World Aquatics.
13 апреля World Aquatics разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на взрослых соревнованиях под национальными флагами и с гимнами. Допуск будет возможен при условии прохождения не менее четырех антидопинговых тестов и проверки данных в Aquatics Integrity Unit. Президент организации Хусейн Аль-Мусаллам отмечал, что федерация стремится сохранить соревнования как пространство для мирного взаимодействия спортсменов из разных стран.