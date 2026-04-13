World Aquatics допустила россиян к турнирам с флагом и гимном

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на взрослых соревнованиях под национальными флагами и с гимнами. Об этом говорится в опубликованном сообщении на ее официальном сайте.

Речь идет о взрослых спортсменах с белорусским или российским спортивным гражданством. Они теперь смогут участвовать в соревнованиях World Aquatics наравне со своими коллегами, представляющими другие спортивные национальности, «в соответствующей форме, с флагами и гимнами».

Допуск будет возможен при условии прохождения не менее четырех антидопинговых тестов и проверки данных в Aquatics Integrity Unit.

World Aquatics курирует плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло и соревнования на открытой воде. Президент организации Хусейн Аль-Мусаллам отметил, что федерация стремится сохранить соревнования как пространство для мирного взаимодействия спортсменов из разных стран.

В декабре 2025 г. МОК рекомендовал смягчить ограничения для российских юниоров, сохранив для взрослых спортсменов нейтральный статус и допуск только в индивидуальных дисциплинах.

18 марта президент РФ Владимир Путин призвал МОК отказаться от использования спорта в политических целях. Российский лидер тогда провел аналогию между тем, как ведет деятельность МОК, и тем, как все восхищались фокусами советского иллюзиониста Амаяка Акопяна.

