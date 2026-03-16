Михаил Дегтярев занял пост министра спорта РФ весной 2024 г., после почти четырех лет в кресле губернатора Хабаровского края, а полгода спустя возглавил и Олимпийский комитет России (ОКР). Сейчас российский спорт переживает, пожалуй, самую масштабную перестройку за постсоветский период. Одной из ключевых стала реформа системы распределения целевых отчислений букмекеров – теперь бОльшую их часть аккумулирует Российский спортивный фонд (РСФ). Запущен процесс слияния родственных федераций: новые структуры уже созданы в гимнастике, водных видах и гребле, на очереди – лыжные дисциплины. Кроме того, Дегтярев следит за повесткой и регулярно озвучивает позицию министерства (а значит – государства) по актуальным вопросам – от лимита на легионеров в футбольной премьер-лиге до показа Олимпиады. Именно министр прекратил дискуссию о том, нужно ли россиянам выступать в нейтральном статусе – «ездить будем везде», а основной задачей на 2026-й назвал полноценное – с флагом и гимном – возвращение спортсменов на международную арену. В интервью «Ведомостям», которое прошло в разгар Паралимпиады, Дегтярев рассказал о перспективах восстановления ОКР, результатах первой грантовой кампании РСФ и новых реформах в отрасли.

– Как вы оцениваете выступление российских спортсменов на прошедшей Олимпиаде?

– В целом все прошло хорошо. Медаль ски-альпиниста Никиты Филиппова очень важная, приятная. Я с ним переписывался, лично поздравил и присвоил приказом министра звание заслуженного мастера спорта.

При этом спортивные результаты оценивать сложно. Все-таки в основном поехали не первые номера и в усеченном формате. Половина из наших спортсменов добивались допуска через суды, многие из-за позднего допуска не успели получить квалификацию.

Какую пользу мы получили от участия? Во-первых, это опыт для самих атлетов. Они однозначно на следующей Олимпиаде будут претендовать на медали, в силу того что уже погрузились в эту атмосферу, стали старше, опытнее. Во-вторых, мы убедились, что это безопасно, и убедили в этом других. Потому что часто за рубежом, в том числе в международных организациях, звучат тезисы, что это якобы небезопасно и что недопуск чуть ли не в интересах самих российских спортсменов. Мы видели, что со зрителями все было хорошо, болели за наших на всех соревнованиях, атлеты из других государств очень тепло общались с нашими ребятами, никаких бойкотов не было.

Кроме того, мы напомнили всем, что мы часть олимпийского движения и стояли у его истоков. Одним из учредителей МОКа в 1894 г. был подданный Российской империи генерал Алексей Бутовский, и наше место за столом, а не в передней! И именно поэтому любое наше участие вызывает такой трепет у недругов. Даже 13 наших олимпийцев навели прилично шороху в Милане.

Кроме того, на фоне развязанной США и Израилем войны с Ираном еще более выпукло встал вопрос о дискриминационных мерах и незаконности решения МОКа по отстранению россиян и Олимпийского комитета России (ОКР). То есть со всех точек зрения участие в Олимпийских и Паралимпийских Играх – позитив!

– То есть будет встреча Минспорта с атлетами?

– Да. Мы всех их соберем в Минспорта или в ОКР. Кстати, такие глупости, типа отказа одного из спонсоров Олимпийских игр вручить нашим атлетам смартфоны, вызвали в России большой ажиотаж, и мы обязательно по просьбе некоторых компаний передадим нашим спортсменам кучу подарков – от телевизоров, мобильных телефонов, планшетов до спортивной формы. А чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционную выплату.

– Но не Samsung подарите, видимо?

– А зачем им Samsung дарить, если Samsung так мелочно поступил по отношению к российским спортсменам? Например, «Билайн» хочет смартфоны другой топовой марки подарить, «Триколор» – телевизоры. Наши отечественные планшеты им подарит крупный производитель. Там и другие подарки будут.

«За нарушение олимпийского перемирия отстранять страны и спортсменов нельзя»

– Недавно МОК в ответ на вопрос о том, будут ли наказаны США и Израиль за нападение на Иран, сказал, что «спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции». Вы комментировали это заявление и сделали вывод, что это сигнал к скорому снятию ограничений с российских спортсменов. Почему вы так считаете?

– «Маяк надежды» – очень красивое выражение, но этот маяк же должен сиять для всех спортсменов – российских и белорусских. Поэтому я испытываю оптимизм после этого заявления.

Но главное в другом. Я юрист и опираюсь в своих беседах и контактах с иностранными функционерами на юридический язык, а МОК этим своим заявлением загнал себя в ловушку, когда революционно на весь мир признал, что за нарушение всеми любимого и уважаемого олимпийского перемирия отстранять страны и спортсменов из этих стран нельзя, потому что они за это не отвечают. При этом МОК в 2022 г. в качестве причины отстранения России указал именно нарушение олимпийского перемирия. Сейчас это перемирие нарушено США и Израилем, но спортсмены из этих стран прекрасно себя чувствуют, везде допущены. Так что у этого «стейтмента» есть не только моральная, но и юридическая сторона, которую мы будем использовать как аргумент в суде. По тем же причинам мы готовы к восстановлению ОКР – с нас уже нечего требовать, все противоречия устранены.

– Что нужно для возвращения гимна и флага России?

– Для начала восстановление Олимпийского комитета России. Сложившуюся ситуацию нужно откатывать пошагово. Сначала решение МОКа, затем – федераций. Без первого невозможно сделать второе.

– А в какой стадии сейчас это все находится?

– Досье ОКР в юридической комиссии МОКа. Мы ждем исполкома МОКа, которому юридическая комиссия должна дать свое заключение. По моей информации из недр юридической комиссии – там живые люди работают, я многих из них знаю и общаюсь, – нет ни одного пункта, который препятствовал бы восстановления ОКР. Никаких точных дат восстановления статуса сейчас вам никто не назовет, но в логике развития событий – это апрель или май, когда состоится заседание исполкома МОКа.

– Но в федерациях же везде своя ситуация – это же проблема. И МОК за прошедшие четыре года не давал никаких четких рекомендаций. И что с федерациями нужно по отдельности делать?

– Нужна имплементация решения МОКа, так же как с разрешением юношам и юниорам выступать под флагом России. Регулярно я сообщаю о том, какая еще федерация допустила наших юниоров. В ближайший месяц мы ожидаем допуска от еще пяти федераций. Вот так же и с флагом и гимном будет.

«Продолжим чистку рядов от мало имеющих к олимпийскому движению организаций»

– Вы за полтора года, что возглавляете Минспорт, навели шороха в отрасли. Чего ждать от Минспорта в 2026 г.?

– Ну, например, Российский международный олимпийский университет (РМОУ), учредителем которого является Минспорт, ОКР и холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, находится в стадии смены одного из учредителей. Вместо «Интерроса» третьим учредителем станет фонд «Талант и успех». Попечительский совет РМОУ и «Сириуса» возглавляет президент России Владимир Путин.

На недавней встрече с Еленой Шмелевой мы уже приняли ряд решений. Во-первых, перерегистрировать университет на федеральной территории Сириус, физически разместить его на «Сириус арене» и самое главное – пересмотреть все образовательные программы. «Сириус» придуман, создан президентом и стал флагманом в работе с талантами. Накопились уникальный опыт и компетенции. Теперь мы в коллаборации с научно-технологическим университетом «Сириус» разработаем и внедрим новые программы высшей профессиональной подготовки, дополнительной профессиональной подготовки, утвердим несколько мультидисциплинарных научных советов в РМОУ.

Все это позволит создать на базе олимпийского университета современный спортивный научно-образовательный центр. У нас получится замкнутая образовательная система, под рукой все олимпийское наследие, юные таланты со всей страны. Руководителем этого вуза мы с госпожой Шмелевой наметили молодого менеджера – президента Российского спортивного студенческого союза «Буревестник» Сергея Крюкова.

– А ректор?

– Ректор РМОУ Лев Белоусов дорабатывает последние пару месяцев.

– Понятно. Чего еще ждать?

– Мы в ОКР продолжаем наводить порядок с финансами, пересматриваем программы поддержки федераций и с 1 июля планируем к запуску программу по субсидированию трех ставок в каждой федерации. Такую новеллу мы придумали, дабы поддержать федерации по видам спорта. Специалист по антидопингу будет полностью на содержании ОКР в каждой олимпийской федерации, специалист по медиа и третья ставка на выбор самой федерации – кого захотят. Это большое подспорье. Об этом просили все наши олимпийские организации. Также продолжим чистку рядов от мало имеющих к олимпийскому движению организаций, ассоциаций и обществ. Все же ОКР – это союз олимпийских федераций, а не союз вообще всех.

– Какой бюджет на это все?

– Определим, мы готовим поправки в финансовый план. Главное – есть решение.

«Бороться можно и нужно, всеми способами»

– Чего уже удалось добиться по возвращению российских атлетов в международный спорт?

– Юниоры уже могут выступать под флагом и с гимном, 16 федераций уже имплементировали соответствующее решение МОК. Во многих странах на соревнованиях звучал наш гимн. Из последнего: российские фехтовальщики на первенстве Европы в Грузии выступали под национальным флагом и заняли первое место в медальном зачете. Или вот борцы на молодежном первенстве Европы в Сербии отлично выступили под флагом и с гимном. Молодцы!

Паралимпийский комитет полностью восстановлен, наша пусть и небольшая пока сборная приняла участие в Паралимпийских играх в Италии, в копилке целая россыпь медалей, включая золотые. Благодаря этим победам в Милане спортивная общественность вспоминает и заново привыкает к звучанию российского гимна.

На Универсиаду в Германию в прошлом году впервые за шесть лет съездили наши студенты-спортсмены. Тяжелейший был кейс, немцы пытались вставлять палки в колеса, но наши пробились и выиграли там 16 медалей!

Большая политическая победа в UNESCO случилась в октябре. Мы в упорной борьбе с западниками в результате тайного голосования получили место в совете директоров всемирного фонда по борьбе с допингом. Все это говорит о том, что бороться можно и нужно. Всеми способами. Юридическими, политическими, дипломатическими.

В разных стадиях у нас находится работа по допуску федерациями. Традиционно борцовские виды у нас передовые. Международная федерация дзюдо (МФД) стала первой олимпийской федерацией, которая приняла решение о возвращении россиян на свои турниры, следом Международная федерация самбо. Это заслуга нашего президента Путина. Он имеет огромный авторитет в этих видах спорта. Ну и наши хорошие отношения с президентом МФД Мариусом Визером. Я ему и всей федерации выразил благодарность от всего спортивного сообщества России за справедливое решение в интересах целостности мирового спорта.

Мы выиграли четыре арбитража, добились допуска саночников, бобслеистов, лыжников и игроков в настольный теннис. В стадии судебного разбирательства допуск биатлонистов – это индивидуальные иски спортсменов. Мы им оказываем финансовую и юридическую помощь со стороны ОКР. Идет тяжба со Всемирной федерацией керлинга, готовится иск к Международной федерации хоккея на льду. Еще несколько десятков спортсменов при поддержке ОКР выразили готовность посудиться со своими федерациями за утраченные возможности – медали Олимпийских игр в Милане. Мы полностью разделяем их желание наказать федерации швейцарским франком и поможем в судах.

– А какая роль ОКР в судебных процессах?

– Во всех тяжбах, в которых участвуют наши спортсмены или федерации, мы выступаем третьей стороной и поддерживаем их юридически и частично финансово через наших адвокатов в Швейцарии. У нас работает целое адвокатское бюро в Лозанне. Я встречался с ними, когда был там последний раз. Хорошая, очень сильная команда, ну и налицо результаты, в общем-то.

– То есть, условно, спортсмен, который сейчас это прочитает, может обратиться в ОКР, если еще этого не сделал?

– Для начала он должен обратиться в свою федерацию. Потому что мы иногда за уши некоторых спортсменов вытягивали в суд, потому что нет опыта, не понимают перспективы. Лыжник Савелий Коростелев и лыжница Дарья Непряева, наоборот, в инициативном порядке были готовы судиться, отсудили себе право быть на Олимпиаде, отобрались и хорошо выступили.

– Лыжник Александр Большунов недавно говорил в интервью, что не знал, что ему делать в подобной ситуации...

– Это вопрос к нему и его федерации. Роль федерации – мотивировать спортсмена на борьбу, защищать, просвещать, поддерживать юридически, да и в медиа в том числе.

Мы ждем, пока в Москве соберутся все спортсмены и руководители федераций по зимним видам спорта. Это будет примерно через месяц, потому что сейчас продолжаются соревнования в наших регионах и за границей. К слову, нашего олимпийского призера Никиту Филиппова я поздравляю с еще одной медалью, он стал чемпионом Европы по ски-альпинизму, а также Савелия Коростелева, он взял серебро на чемпионате мира на старте до 23 лет.

Ближе к апрелю мы соберем всех президентов федераций лыжных видов спорта и обсудим их предложения. Соберутся Федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла – т. е. все те дисциплины, которые курирует FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда). Вместе поговорим о будущем.

Также, конечно, соберемся и с другими президентами федераций, обсудим с ними предстоящие отчетно-выборные конференции, их предложения. Где-то через месяц этот процесс начнется.

«Вопрос в некоторых людях, которые не хотят жить по-новому»

– Следующее объединение федераций, которое вы затеяли, – это лыжные? Или ледовые тоже?

– По лыжным напрашивается. Ледовые мы тоже соберем, послушаем их предложения. Вполне возможно объединение и «льда», бояться этого не надо. В самой ISU (Международный союз конькобежцев) две семьи под одной крышей. Послушаем президентов федераций для начала.

– А кто может возглавить объединенную лыжную федерацию?

– Курс в общем уже всем понятен. Человек с политическим, предпринимательским бэкграундом должен быть. С сильными управленческими компетенциями. Таких людей в России много.

– Как вы оцениваете результаты уже состоявшихся объединений федераций? Например, осенью вице-чемпионка мира Алсу Миназова эмоционально рассказывала о проблемах гребного слалома в единой Федерации каноэ.

– Поменьше эмоций, побольше дела и спортивного результата. Федерация каноэ – управляемая крепкая организация, во главе которой стоит очень сильный управленец Евгений Архипов. А некоторым спортсменам не хватает внимания. Но внимание – это неизмеримая вещь, а вот финансы и спортивные результаты – вполне измеряются. В гребном слаломе с финансами и со спортивным результатом все хорошо.

В последнее время они, например, ездили на соревнования в Австралию, причем не за свои же личные средства. Так что справедливость в Федерации каноэ по традиционным дисциплинам и по гребному слалому полностью соблюдается. Вопрос только в некоторых людях, которые не хотят жить по-новому и привыкли к старым порядкам.

– А в остальных объединенных федерациях как обстоят дела?

– Да везде по объединенным федерациям полный порядок. Наши гимнасты впервые за четыре года выступили на чемпионате мира и завоевали четыре медали. Федерация водных видов спорта весь прошлый год была триумфатором. Сейчас по результатам конкурсного отбора обе организации в Российском спортивном фонде (РСФ) заняли первые два места по объему выделения средств. Эти две федерации хорошо научились работать с деньгами, у них есть спортивные результаты, а также ведут подготовку к Олимпийским играм 2028 г., расширяют наши возможности завоевать максимум медалей. То же самое с Федерацией тяжелой атлетики. Они вообще все практически соревнования за свои и спонсорские средства проводят. Там федерацию возглавляет глава группы «Марафон» Александр Винокуров.

– Какие-то законодательные инициативы, инициированные Минспортом, в этом году ждать?

– Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о назначении и освобождении министров спорта в регионах по согласованию с Минспортом России. Давно все пытались это сделать, вот время пришло. Мы же в одном коллективе, в одной экосистеме работаем.

Два слова об экосистеме спорта, которая и достроена за последний год. На федеральном уровне у нас выстроено все четко. Стратегический орган – совет по спорту возглавляет Владимир Путин. Правительственную комиссию по реализации госпрограммы «Спорт России» – вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В администрации президента развитие спорта курирует помощник главы государства, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Профильную комиссию Госсовета возглавляет губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

На экспертном уровне связку ОКР и Совета по спорту обеспечивает заместитель председателя ОКР и одновременно секретарь Совета по спорту Марат Филиппов. Статс-секретарь – заместитель министра спорта Александр Никитин также избран заместителем председателя ОКР и в обеих организациях курирует международную деятельность. Ну и ваш покорный слуга по решению президента назначен министром спорта, а также с его разрешения избран председателем ОКР на четырехлетний период.

Вот к этой экосистеме мы и хотим подключить региональных министров, потому что именно регионы реализуют значительную часть полномочий. Госпрограмма «Спорт России» теперь учитывает расходы регионов на спорт, также Минспорт выпустил в прошлом году критерии для региональных госпрограмм. Все увязывается, укрепляется.

«Пусть тогда вернут вложенные в них деньги»

– В последнее время вы много говорили о санкциях по отношению к спортсменам, сменившим гражданство, но в России тренируются и пользуются инфраструктурой и изначально зарубежные спортсмены – например, в фигурном катании и художественной гимнастике. Существует ли контрактная схема взаимодействия с соответствующими национальными федерациями на уровне Минспорта или это решается на уровне конкретных школ и тренеров?

– Давайте отделим мух от котлет. Мы никому не запрещаем посещать страну и тренироваться. Вопрос в том, кто это оплачивает. Мы рады видеть у нас иностранных спортсменов, готовы принимать их на своих базах, но на коммерческой основе, на общих основаниях. Или же за наш счет, если есть соответствующее межгосударственное соглашение, например об обмене спортсменами, как у нас действует с Белоруссией и КНДР. Но мы должны исключить ситуацию, когда российский спортсмен перешел в другую национальную федерацию, вошел в сборную другой страны, но продолжает в России пользоваться всеми теми преимуществам и благами, которые государство предоставляет российским атлетам. Эта позиция пользуется 100%-ной поддержкой наших федераций.

– Вы говорили еще и о потенциальных компенсациях за вложенные государством в воспитание атлета, который сменил гражданство, средства. Подобная схема есть в футболе. Закрепят ли ее для спорта в целом?

– Этот вопрос на стадии обсуждения, но мы движемся именно в этом направлении.

Логика простая: государство вкладывает колоссальные средства в подготовку спортсменов. На ранней стадии подготовки это порядка 300 000 руб. в год. А в элитных спортсменов – до 1,5 млн руб. в год. А потом они выступают за другие страны. Ну пусть тогда вернут вложенные в них деньги. В футболе, где у элитных игроков очень высокие зарплаты и в их подготовку вкладываются колоссальные средства, этот же принцип ни у кого не вызывает вопросов, потому что все понимают издержки.

– В российском футболе – череда судейских скандалов. В истории с «Торпедо» уже есть обвиняемые. При этом дело вокруг истории с «Крыльями Советов» закрыто. Следит ли Минспорт за этими ситуациями и ведет ли диалог с Российским футбольным союзом, чтобы избежать подобных эпизодов в будущем?

– В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли. В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма.

Среди мер, которые мы планируем принять, – создание палаты спортивного судейства для контроля за работой арбитров, единого реестра судей для учета и мониторинга их деятельности. Также планируем внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для поддержки судейских решений. И, кроме того, будут поправки в законодательство, которые усилили бы независимость судей от спортивных организаций.

«Многие хотят помочь справедливо распределять»

– Вы уже сказали про Российский спортивный фонд. Давайте поговорим подробнее, это все же ключевая реформа, затеянная вами. Первая заявочная кампания на финансирование из РСФ завершилась – распределяется 12 млрд руб. Сколько заявок подано и на что просят?

– Начнем с исторической справки. А то очень много инфошума вокруг. Существенные букмекерские деньги появились в федерациях и лигах в 2022 г., когда система учета ставок разогналась, набрала компетенции, большие потоки были выведены из тени. За что спасибо Умару Кремлеву и его команде. Работа проделана большая и сложная. Итого за 2022-2024 гг. немногим более 70 млрд практически из космоса упали и растеклись по счетам федераций по видам спорта. До 2022 г. их в спорте не было в принципе. Однако спорт существовал и развивался. Весьма устойчиво и спокойно.

Привели ли эти 70 млрд в 2022–2024 гг. к прорывным результатам? Вопрос риторический. Можно ли было проконтролировать Минспорту их расходование? Нет.

В середине 2025 г. по поручению президента принят закон о Спортивном фонде. Не вдаваясь в казуистику, главная цель – на конкурсной основе и под отчет выделять средства федерациям. Главное тут даже не про конкурс, а про «под отчет». Юридически обязывающее соглашение фонда с каждой федерацией, победившей в конкурсе, – это главный документ. Там зашиты все цели, задачи, календарь, деньги и система отчетности. Так же как с соглашениями между любым министерством и регионом на субсидию – цель, предмет, сроки, ответственность.

Михаил Дегтярев министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Родился в 1981 г. в Куйбышеве (сейчас Самара). В 2005 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (инженер), в 2020 г. – Высшую школу государственного управления Президентской академии («школа губернаторов»), в 2024 г. – магистратуру Дипломатической академии МИД России (магистр международных отношений). Доктор юридических наук, член высшего совета ЛДПР депутат cамарской городской думы IV созыва избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи губернатор Хабаровского края указом президента России назначен министром спорта России. 13 декабря 2024 г. избран президентом Олимпийского комитета России возглавил попечительский совет Российского спортивного фонда

Теперь о конкурсе. Первый – самый сложный круг – все общероссийские федерации. И олимпийские, и неолимпийские. Заявок подали на 32 млрд руб. Фонд планирует опубликовать данные по заявочной кампании. Там будут цифры, сколько федерации получали транзитом в 2024 г. 2025 год нерелевантный, потому что на полгода там остановились выплаты по транзитам. Затем будет столбец по заявке на 2026 г. И финальные цифры, одобренные экспертным советом, правлением и утвержденные попечительским советом фонда ассигнования. И из этих данных будут понятны тренды, причинно-следственные связи, последствия, в том числе смены руководства федераций и их объединения.

Когда вы будете анализировать эти данные, вы увидите, что некоторые федерации, условно, «съели» в 2024 г. 100 руб., а в этом подали заявку только на 10 руб., а получили вообще лишь 5 руб. А другие получали 100 руб., заявились на 200 руб., а получили 150 руб. И как раз первый случай говорит о том, что у федерации нет ни подтверждающих документов, ни календаря, ни резерва, ни географии, ни специалистов. А второй пример говорит о том, что есть и специалисты, и календарь, и резерв, и желание.

Теперь о номинантах. На первый конкурс подались 100 федераций. Среди получателей после отбора – 29 общероссийских по летним олимпийским видам спорта, 12 – по зимним олимпийским, 5 – по пара- и сурдлимпийским и 47 – по неолимпийским. Сейчас заключаются юридически обязывающие соглашения, и фонд готов немедленно раскассироваться.

В деньгах расклад выглядит так: олимпийские федерации получат 10,1 млрд, неолимпийские – 1,1 млрд, а пять федераций для людей с безграничными возможностями – около 800 млн.

– На какой срок они получают средства?

– На год. Сразу могу сказать, что мы на попечительском совете предварительно дали поручение администрации фонда подготовить второй конкурс целевой – исходя из программы Олимпиады в Лос-Анджелесе и третий конкурс для олимпийских федераций для поддержки программ развития видов спорта. Ожидаем, что мы эти два конкурса объявим в апреле, после того как правление фонда подготовит предложение. Будет дополнительно распределено не менее 5 млрд руб.

В ближайшее время администрация фонда начнет встречи с менеджерами олимпийских федераций для помощи в подготовке заявок. Фонд будет разъяснять федерациям слабые места уже исходя из их первой заявочной кампании. Процесс носит экспериментальный характер, такого же никогда не было.

Кстати, сейчас на горизонте появилось много разных помощников, которые предлагают, как усовершенствовать работу фонда, помочь фонду. Подставить хотят плечо.

– Деньгами помочь, я надеюсь.

– Нет, многие хотят помочь справедливо распределять. Тут как у Булгакова, «квартирный вопрос испортил москвичей». У нас есть четкие, в законе оговоренные правила, получатели и программа утверждена попечительским советом, согласована правительством России. Мы действуем в рамках нормативной документации. Что-то усовершенствовать можно только после того, как хотя бы минимум год фонд проедет по этим рельсам.

Напомню, что за основу архитектуры нормативной базы РСФ взят Российский научный фонд (РНФ), который в 2014 г. был утвержден законом, так же как РСФ. Я, кстати, 10 лет был членом попечительского совета РНФ, лично участвовал во всех заседаниях и погружен в эту тематику.

А контроль в фонде в сравнении с абсолютно бесконтрольными 2022–2023 гг. вольницы многоступенчатый. Предусмотрено банковско-экспертное сопровождение всех транзакций в крупном госбанке. Ревизионная комиссия внутри фонда работает, ее возглавляет чиновник Минфина. Счетная палата имеет возможность проверять. Попечительский совет, экспертный совет.

– А на какую сумму были поданы заявки?

– В общей сложности на 32 млрд руб. Как уже сказал, распределены были 12 млрд руб. Федерации сразу разделились на три неравные части. Первые – проси больше, авось что-нибудь получим. Вторые – попросим немного, посмотрим, как это работает. И третья часть федераций вообще не подалась, от греха подальше. Кто-то понял, что отчитаться будет сложно, или возникли сомнения, или хватает своих ресурсов. У всех свои причины.

– А какие у вас впечатления от заявочной кампании?

– Самое положительное – это большой объем статистической и управленческой пищи для ума. Благодарю все федерации за терпение, готовность к изменениям и большей прозрачности. Из любопытных перекосов можно несколько примеров привести.

Возьмем, например, Российский футбольный союз (РФС), который в 2024 г. получил почти 5 млрд руб., львиная доля из которых была от ставок на Лигу чемпионов и другие зарубежные чемпионаты. Заслуги его тут, прямо скажем, никакой. В этом году РФС по результатам экспертизы фонда получит около 1,5 млрд руб. Федерация компьютерного спорта в 2024 г. получила почти 1,1 млрд руб. А в этом году подалась на 141 млн, а получила 85 млн. Или настольный теннис в 2024 г. получил 1,6 млрд, а в этом фонд одобрил им 350 млн.

Подобная оптимизация позволила сформировать финансовую базу для поддержки некогда вообще обездоленных организаций. Сейчас завершается конкурс на поддержку Олимпийского, Паралимпийского, Сурдлимпийского комитетов, а также специальной олимпиады. Никогда ни рубля букмекерских денег на паралимпийцев, сурдлимпийцев или специальную олимпиаду не направлялось. В 2024 г. и ранее в соответствующей графе стоят нули.

– А вообще, какой объем средств в 2026 г. будет распределять РСФ? У вас есть прогноз? Это же и от объема ставок зависит, за счет которых идет в том числе финансирование.

– В финансовом плане на 2026 г. 33 млрд руб., но распределены они будут не все.

– И все средства будут расходоваться по конкурсу? Исключений не будет?

– Там одно исключение в законе, мы специально его внесли. Это прямое поручение президента. Если президент решит, фонд будет финансировать. Никаких заявок от регионов, решений министра, правительства не предусмотрено законом.

«С уважением отношусь ко всем предшественникам»

– В целом у Минспорта на год большие планы?

– Это я не все сказал, что мы успели сделать. Еще хотел сказать, что де-факто с созданием фонда, началом его работы и распределением средств федерациям завершилась достройка экосистемы.

По дороге СМИ почти не заметили несколько событий. Например, профсоюз работников спорта возглавил директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Михаил Гусев. Спортивная арбитражная палата полностью возвращена в лоно Олимпийского комитета: там оборудованы залы заседаний, в ОКР выделены под это помещения, налажено финансирование, уже на одном из первых заседаний правления Спортивной арбитражной палаты было принято решение освободить всех спортсменов от арбитражных взносов. Это же прекрасная новация в интересах спортсмена. Спортивная арбитражная палата уполномочена законом рассматривать любые споры, в том числе с участием зарубежных участников.

Мы довели до конца внесение арбитражной оговорки [пункт в договоре, обязывающий стороны передавать возникающие споры в арбитраж, а не в суд] во все положения и уставы всех спортивных федераций России и лиг. Никаких других арбитражей сегодня быть не может для урегулирования споров, в том числе трудовых.

Кроме того, в ОКР создана Единая спортивная редакция, чтобы централизованно решать вопрос по трансляции и правам на трансляции соревнований в России, в том числе международных соревнований. Я уже вижу очередь из федераций, которые хотят взаимодействовать с единой спортивной редакцией.

Вот недавно мы объявили, что ОКР станет новым учредителем газеты «Советский спорт». К сожалению, нынешний издатель принял решение прекратить выпуск печатной версии газеты, мы допустить этого не могли. Это история великой страны.

– Еще новации?

– Есть. Но это скорее не новация, а приведение в порядок дел. Мы планируем пересмотреть работу олимпийских академий. Их у нас 12. Хотя в соответствии с Олимпийской хартией она должна быть одна, но этим почему-то никто не озаботился. Порядка 20 уже ликвидировали в прежние годы, а вот еще 12 зависли в пространстве.

– А чем они занимаются?

– Проводим ревизию этого хозяйства.

– Судя по вашим словам, вы несколько критически относитесь к решениям предыдущих руководителей Минспорта...

– Неправда! Я с уважением отношусь ко всем предшественникам. Со многими мы и сейчас регулярно видимся, вот в графике встреча с ветераном, титаном управления спортом Валерием Сысоевым. Кстати, Музей спорта ко Дню физкультурника заказал 25 портретов маслом всех бывших министров спорта в России, СССР и Российской империи. Я поддержал. В другие ведомства приезжаешь, там висят портреты всех, а у нас почему-то нет. Поэтому планируем эти портреты в Музее спорта на улице Казакова разместить. На открытие пригласим всех ныне здравствующих министров, глав агентств, комитетов.

– А почему только бывших? А свой портрет?