Путин призвал МОК отказаться от использования спорта в политических целях
Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит перестать заниматься фокусами и использовать спорт в ходе политической борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
«Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы», – сказал российский лидер.
Во время выступления Путин провел аналогию между тем, как ведет деятельность МОК, и тем, как все восхищались фокусами советского иллюзиониста Амаяка Акопяна.
В начале февраля помощник президента РФ, зампред Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин заявил, что в последнее время в международном спортивном сообществе начинает вырисовываться положительная тенденция. В пример он привел то, что по рекомендации Международного олимпийского комитета российских юниоров под флагом и гимном допустили к участию в соревнованиях более 10 международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.
Дюмин также отметил, что особенного внимания заслуживает заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о вопросе снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.