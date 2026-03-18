Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин призвал МОК отказаться от использования спорта в политических целях

Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит перестать заниматься фокусами и использовать спорт в ходе политической борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы», – сказал российский лидер.

Во время выступления Путин провел аналогию между тем, как ведет деятельность МОК, и тем, как все восхищались фокусами советского иллюзиониста Амаяка Акопяна.

В начале февраля помощник президента РФ, зампред Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин заявил, что в последнее время в международном спортивном сообществе начинает вырисовываться положительная тенденция. В пример он привел то, что по рекомендации Международного олимпийского комитета российских юниоров под флагом и гимном допустили к участию в соревнованиях более 10 международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.

Дюмин также отметил, что особенного внимания заслуживает заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о вопросе снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

