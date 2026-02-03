Дюмин заявил о положительной тенденции по допуску россиян на соревнования
В последнее время в международном спортивном сообществе начинает вырисовываться положительная тенденция. Об этом рассказал помощник президента РФ, зампред Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин. В пример он привел то, что по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) российских юниоров под флагом и гимном допустили к участию в соревнованиях более 10 международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.
Особого внимания, по мнению Дюмина, заслуживает заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о вопросе снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.
«Впервые спортивный функционер такого уровня заявил, что санкции ничего не дают, кроме разочарования и ненависти. <...> Спорт должен быть вне политики, не разъединять, а объединять людей – такой была и остается позиция России», -добавил Дюмин.
Инфантино выступил с предложением рассмотреть вопрос снятия запрета с участия российских команд в соревнованиях 2 февраля. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», – сказал он.
В Кремле приветствуют заявления президента ФИФА, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, пора подумать о том, чтобы полностью восстановить российскую сборную в правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях ФИФА.