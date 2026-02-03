Дюмин заявил о положительной тенденции по допуску россиян на соревнования

В последнее время в международном спортивном сообществе начинает вырисовываться положительная тенденция. Об этом рассказал помощник президента РФ, зампред Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин. В пример он привел то, что по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) российских юниоров под флагом и гимном допустили к участию в соревнованиях более 10 международных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.