Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФИФА может снять запрет для российских команд на международных соревнованиях

Джанни Инфантино считает, что прошлое решение породило разочарование и ненависть
Ведомости

Международной федерации футбола (ФИФА) следует рассмотреть вопрос снятия запрета с участия российских команд. С таким предложением выступил президент спортивной организации Джанни Инфантино в интервью британскому Sky News.

«Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», – сказал он. 

В конце 2025 г. Российский футбольный союз (РФС) объявил о готовности обсуждать с ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) промежуточные шаги на пути возвращения российских команд. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил «Ведомостям», что позиция РФС не изменилась и заключается в том, что футболисты должны быть допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений. 

Митрофанов согласился, что ситуация с недопуском заключается «не только и не столько» в позициях международных футбольных властей и национальных ассоциаций, сколько в «объективных сложностях, которые могут встать на пути реализации этих решений в ряде стран».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте