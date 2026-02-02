ФИФА может снять запрет для российских команд на международных соревнованиях

ФИФА может снять запрет для российских команд на международных соревнованияхДжанни Инфантино считает, что прошлое решение породило разочарование и ненависть
Международной федерации футбола (ФИФА) следует рассмотреть вопрос снятия запрета с участия российских команд. С таким предложением выступил президент спортивной организации Джанни Инфантино в интервью британскому Sky News.
«Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», – сказал он.
В конце 2025 г. Российский футбольный союз (РФС) объявил о готовности обсуждать с ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) промежуточные шаги на пути возвращения российских команд. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил «Ведомостям», что позиция РФС не изменилась и заключается в том, что футболисты должны быть допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений.
Митрофанов согласился, что ситуация с недопуском заключается «не только и не столько» в позициях международных футбольных властей и национальных ассоциаций, сколько в «объективных сложностях, которые могут встать на пути реализации этих решений в ряде стран».