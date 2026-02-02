Украина выступила против возвращения России на спортивные соревнования

В конце 2025 г. Российский футбольный союз (РФС) объявил о готовности обсуждать с ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) промежуточные шаги на пути возвращения российских команд. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил «Ведомостям», что позиция РФС не изменилась и заключается в том, что футболисты должны быть допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений.