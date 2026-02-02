Украина выступила против возвращения России на спортивные соревнования
Украинская ассоциация футбола (УАФ) не согласилась с утверждением президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о неэффективности отстранения российских команд от соревнований. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте организации.
В УАФ подчеркнули, что запрет на участие российских команд является «действенным инструментом воздействия». Кроме того, представители организации выразили опасения, что возможное возвращение российских сборных может поставить под угрозу стабильность и целостность спортивных мероприятий. Украинская ассоциация призвала сохранять санкции в силе до завершения военного конфликта.
Инфантино 2 февраля выступил с предложением рассмотреть вопрос снятия запрета с участия российских команд в соревнованиях. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», – сказал он.
В конце 2025 г. Российский футбольный союз (РФС) объявил о готовности обсуждать с ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) промежуточные шаги на пути возвращения российских команд. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил «Ведомостям», что позиция РФС не изменилась и заключается в том, что футболисты должны быть допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений.