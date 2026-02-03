Кремль приветствует слова главы ФИФА о возвращении команд РФ на соревнования
В Кремле приветствуют заявления президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о вопросе снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Действительно, об этом давно пора подумать. Собственно, никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеализм, ни футбол», – добавил он.
По мнению Пескова, пора подумать о том, чтобы полностью восстановить российскую сборную в правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях ФИФА.
Инфантино выступил с предложением рассмотреть вопрос снятия запрета с участия российских команд в соревнованиях 2 февраля. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», – сказал он.
При этом в Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что запрет на участие российских команд является «действенным инструментом воздействия». Представители организации также выразили опасения, что возможное возвращение российских сборных может поставить под угрозу стабильность и целостность спортивных мероприятий. УАФ призвала сохранять санкции в силе до завершения военного конфликта.