Путин посетил выставку церковного искусства в «Манеже»
Президент России Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни», которая проходит в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Об этом сообщил Кремль.
Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.
Выставка проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж».
4 ноября Путин также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Минина и Пожарского в 1612 г.