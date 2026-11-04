Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,189-0,32%KUZB0,026-0,39%CARM0,758+0,46%IMOEX2 443,85+0,08%RTSI942,64+0,07%RGBI112,29+0,11%RGBITR779,18+0,17%
Главная / Политика /

Путин посетил выставку церковного искусства в «Манеже»

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни», которая проходит в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Об этом сообщил Кремль.

Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.

Выставка проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж». 

4 ноября Путин также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Минина и Пожарского в 1612 г.

Читайте также:Путин пообщался с детьми участников спецоперации на Красной площади
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь