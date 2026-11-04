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В Воронежской области при отражении атаки БПЛА повреждены дом и автомобиль

Ксения Наумчик
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью ликвидировали 16 украинских беспилотников в Воронежской области. Обломки одного из дронов повредили частный дом и автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, БПЛА были сбиты над двумя городскими округами и восемью районами региона. В одном из районов от осколков дронов было повреждено остекление жилого дома и машина.

Гусев уточнил, что, предварительно, никто не пострадал. Он отметил, что режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать.

2 ноября в результате падения обломков БПЛА в Воронеже и одном из районов области были повреждены фасады и остекление двух частных домов. Всего над городом и восемью районами области были уничтожены 20 БПЛА, обошлось без пострадавших.

Минувшей ночью средства ПВО сбили 709 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея, акваториями Азовского и Черного морей.

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