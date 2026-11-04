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Маск пошутил о неудаче своих «космических лазеров» на выборах в США

Ксения Наумчик
Official White House Photo/ Molly Riley / Flickr
Official White House Photo/ Molly Riley / Flickr

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск написал, что его космические лазеры, использовавшиеся для вмешательства в голосование на промежуточных выборах в конгресс США, на этот раз не сработали. Так он иронично прокомментировал прогнозируемую победу Демократической партии в соцсети Х.

«Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали», – написал Маск.

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. Телеканалы CNN и NBC, а также аналитическая служба Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей. По оценкам NBC News, демократы получат 255 мест, республиканцы – 180.

Согласно прогнозу NBC News, демократы получат контроль над сенатом по итогам промежуточных выборов в конгресс, обеспечив себе не менее 53 мест в верхней палате.

23 октября «Ведомости» писали, что ожидающие Маска преследования со стороны демократов в случае победы последних на промежуточных выборах будут направлены на очернение деятельности администрации президента США Дональда Трампа, где Маск числился одним из наиболее приближенных советников главы государства около полугода – с января по июнь 2025 г. По словам старшего научного сотрудника ИСКРАНа Павла Кошкина, давление коснется не только раскручиваемых в последнее время претензий по поводу якобы ограниченной Маском или Трампом работы системы Starlink на Украине, но и непосредственной деятельности бизнесмена в качестве фактического руководителя работы Комиссии по правительственной эффективности.

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