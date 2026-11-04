Маск пошутил о неудаче своих «космических лазеров» на выборах в США

23 октября «Ведомости» писали, что ожидающие Маска преследования со стороны демократов в случае победы последних на промежуточных выборах будут направлены на очернение деятельности администрации президента США Дональда Трампа, где Маск числился одним из наиболее приближенных советников главы государства около полугода – с января по июнь 2025 г. По словам старшего научного сотрудника ИСКРАНа Павла Кошкина, давление коснется не только раскручиваемых в последнее время претензий по поводу якобы ограниченной Маском или Трампом работы системы Starlink на Украине, но и непосредственной деятельности бизнесмена в качестве фактического руководителя работы Комиссии по правительственной эффективности.