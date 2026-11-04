В Армении проводят обыски в доме представителя оппозиции Карапетяна
Силовики в Армении пришли с обыском в дом главы ГК «Ташир» и лидера оппозиционного блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, сообщил пресс-секретарь блока Агавни Сукиасян, передает «Интерфакс».
Также обыски проходят у племянника Карапетяна Нарека Карапетяна, который является депутатом парламента и руководителем фракции «Сильная Армения».
Обыски проводит следственный комитет Армении. Ведомство сообщило, что мероприятия проходят в рамках уголовного расследования, они проводятся по 65 адресам.
Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. и помещен под арест. Его обвинили в призывах к свержению власти и финансовых махинациях. Бизнесмен не признает вину. До этого он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после того, как ее иерархи подверглись критике со стороны властей.