В Армении проводят обыски в доме представителя оппозиции Карапетяна

Карапетян был задержан в Ереване 18 июня 2025 г. и помещен под арест. Его обвинили в призывах к свержению власти и финансовых махинациях. Бизнесмен не признает вину. До этого он выступил в защиту Армянской апостольской церкви после того, как ее иерархи подверглись критике со стороны властей.