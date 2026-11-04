NYT: в Нью-Джерси пригрозили штрафами за разгрузку российского дизеля
Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл потребовала от портовых операторов не принимать танкеры с российским дизельным топливом. Об этом сообщила газета The New York Times.
Шеррилл направила соответствующие письма операторам 12 портов и терминалов. Она предупредила, что прием российского топлива нарушит федеральное законодательство, и пригрозила компаниям штрафами, которые могут достигать стоимости груза и составлять миллионы долларов.
Позиция губернатора может привести к конфликту с президентом США Дональдом Трампом, указала газета. При этом американским компаниям, владеющим объектами для импорта дизельного топлива, придется выбирать между соблюдением требований Шеррилл и продолжением поставок российского топлива, пишет NYT.
28 октября глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Вашингтон может разрешить дополнительные поставки российского дизельного топлива на мировой рынок в зависимости от действий Москвы. По его словам, приостановка американских санкций на экспорт российского дизеля должна стать стимулом для РФ завершить конфликт на Украине.
В тот же день в США отправился четвертый танкер с российским дизельным топливом, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, до этого три танкера с дизелем уже вышли из российских портов для поставок за рубеж.
23 октября Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG сообщил, что первый танкер с 40 000 т российского дизельного топлива направился в Нью-Йорк после достижения договоренности между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.