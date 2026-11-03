МИД РФ потребовал от Норвегии соблюдать Договор о Шпицбергене
МИД России потребовал от Норвегии соблюдать положения Договора о Шпицбергене, гарантирующего свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц. Об этом дипломатическое ведомство сообщило на своем сайте.
Министерство заявило решительный протест временному поверенному в делах Норвегии в Москве Бьерну Свенунгсену из-за арестов российского имущества по ходатайствам украинских компаний.
МИД напомнил, что в порту Баренцбург на Шпицбергене остается арестованное научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Дипведомство предупредило, что длительная зимняя стоянка судна, не приспособленного к таким условиям, может привести к его поломке и экологическим последствиям.
Там также подчеркнули, что после прекращения авиасообщения между Россией и Шпицбергеном судно было единственным транспортом для доставки на архипелаг российских сотрудников и необходимых грузов.
3 сентября МИД России также выразил протест Норвегии в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Тогда российское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест судна очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада.
Об аресте «Профессора Молчанова» стало известно 2 сентября. Власти Норвегии арестовали судно по решению суда от 31 августа в рамках иска украинской компании. 3