МИД РФ потребовал от Норвегии соблюдать Договор о Шпицбергене

МИД напомнил, что в порту Баренцбург на Шпицбергене остается арестованное научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Дипведомство предупредило, что длительная зимняя стоянка судна, не приспособленного к таким условиям, может привести к его поломке и экологическим последствиям.