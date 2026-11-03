Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,189-0,32%BLNG8,5-1,85%KLVZ1,832-4,18%IMOEX2 445,75-0,4%RTSI943,39-1,25%RGBI112,2-0,1%RGBITR778,05-0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ потребовал от Норвегии соблюдать Договор о Шпицбергене

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

МИД России потребовал от Норвегии соблюдать положения Договора о Шпицбергене, гарантирующего свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц. Об этом дипломатическое ведомство сообщило на своем сайте.

Министерство заявило решительный протест временному поверенному в делах Норвегии в Москве Бьерну Свенунгсену из-за арестов российского имущества по ходатайствам украинских компаний.

МИД напомнил, что в порту Баренцбург на Шпицбергене остается арестованное научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Дипведомство предупредило, что длительная зимняя стоянка судна, не приспособленного к таким условиям, может привести к его поломке и экологическим последствиям.

Там также подчеркнули, что после прекращения авиасообщения между Россией и Шпицбергеном судно было единственным транспортом для доставки на архипелаг российских сотрудников и необходимых грузов.

3 сентября МИД России также выразил протест Норвегии в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Тогда российское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест судна очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада.

Об аресте «Профессора Молчанова» стало известно 2 сентября. Власти Норвегии арестовали судно по решению суда от 31 августа в рамках иска украинской компании. 3

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте