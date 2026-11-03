Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,176-0,43%BRZL1 154-1,2%OKEY53,6-0,39%IMOEX2 446,98-0,35%RTSI943,84-1,2%RGBI112,17-0,12%RGBITR777,85-0,09%
Главная / Политика /

Трамп заявил, что мог бы стать премьер-министром Израиля

Анна Виноградова
Matthew Kaminsky \ TASS
Matthew Kaminsky \ TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы переехать в Израиль и возглавить правительство страны благодаря своей популярности среди израильтян. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер допустил, что переедет в Израиль, если жители США устанут от него. «Я номер один по популярности в Израиле. У меня там рейтинг одобрения 99%», – заявил Трамп.

16 октября в интервью Newsmax Трамп заявил, что в Израиле хотели бы его участия в предвыборной кампании премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом американский президент не стал брать на себя соответствующих обязательств. На вопрос о доверии израильскому премьеру он ответил, что не доверяет никому в политике.

18 октября Трамп публично поддержал Нетаньяху перед парламентскими выборами 27 октября. В Truth Social он назвал израильского премьера важным партнером и выразил ему полную поддержку.

30 октября Центральная избирательная комиссия Израиля завершила подсчет голосов на выборах в кнессет. Партия Нетаньяху «Ликуд» получила 27 мандатов, заняв первое место. При этом блок сторонников премьера располагает 53 из 120 мест в парламенте, что недостаточно для самостоятельного формирования правительства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте