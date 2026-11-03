Трамп заявил, что мог бы стать премьер-министром Израиля
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы переехать в Израиль и возглавить правительство страны благодаря своей популярности среди израильтян. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Американский лидер допустил, что переедет в Израиль, если жители США устанут от него. «Я номер один по популярности в Израиле. У меня там рейтинг одобрения 99%», – заявил Трамп.
16 октября в интервью Newsmax Трамп заявил, что в Израиле хотели бы его участия в предвыборной кампании премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом американский президент не стал брать на себя соответствующих обязательств. На вопрос о доверии израильскому премьеру он ответил, что не доверяет никому в политике.
18 октября Трамп публично поддержал Нетаньяху перед парламентскими выборами 27 октября. В Truth Social он назвал израильского премьера важным партнером и выразил ему полную поддержку.
30 октября Центральная избирательная комиссия Израиля завершила подсчет голосов на выборах в кнессет. Партия Нетаньяху «Ликуд» получила 27 мандатов, заняв первое место. При этом блок сторонников премьера располагает 53 из 120 мест в парламенте, что недостаточно для самостоятельного формирования правительства.