Трамп заявил, что мог бы стать премьер-министром Израиля

16 октября в интервью Newsmax Трамп заявил, что в Израиле хотели бы его участия в предвыборной кампании премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом американский президент не стал брать на себя соответствующих обязательств. На вопрос о доверии израильскому премьеру он ответил, что не доверяет никому в политике.