Главные заявления Трампа о Зеленском, шансах на мир и перепродаже ракет

Главные заявления Трампа о Зеленском, шансах на мир и перепродаже ракетАмериканский лидер также коснулся Израиля и Ирана
Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax высказался об отношении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, возможных ударах по Ирану, выборах в Израиле, ядерном разоружении и политических оппонентах. «Ведомости» собрали главное из его заявлений.
Об Украине и Зеленском
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского и считает его более сложным партнером, чем Владимира Путина. Он раскритиковал возобновление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), отметив, что это повышает мировые цены на нефть.
«Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело», – сказал Трамп.
Он также усомнился в готовности украинского лидера к переговорам и допустил необходимость выборов в стране, задавшись вопросом, сохраняет ли Зеленский общественную поддержку на фоне конфликта. Трамп также раскритиковал бывшего президента Джо Байдена за предоставление Украине военной помощи на миллиарды долларов и заявил, что его администрация восстанавливает американские запасы оружия. По словам Трампа, США временно прекратили продавать боеприпасы союзникам.
Трамп также обвинил Украину в продаже ракет и военного оборудования, полученных при экс-президенте Джо Байдене.
«Где деньги, которые мы направляли Украине? Где все оборудование? Люди продавали его, Байден давал им ракеты, а их продавали», – заявил американский лидер, добавив, что ракеты перепродавались на «открытом рынке».
Об Иране и «матери всех бомб»
Трамп заявил, что США могут нанести еще один удар по ядерным объектам Ирана, включая Пикейкс-Маунтин, но не планируют наземную операцию. Он не сказал, санкционировал ли применение неядерной авиабомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) – «матери всех бомб» и не назвал потенциальную цель.
«Война с Ираном закончится очень скоро», – заявил Трамп, добавив, что Тегеран попросил прекратить атаки, и стороны ведут переговоры.
О выборах в Израиле и доверии Нетаньяху
Трамп сказал, что в Израиле хотели бы его участия в предвыборной кампании премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но он не взял на себя обязательств. На вопрос о доверии Нетаньяху он ответил: «Честно говоря, я никому не доверяю».
Трамп высоко оценил военное партнерство с Израилем и заявил, что пользуется популярностью среди израильтян. Выборы в Израиле пройдут 27 октября.
О ядерном разоружении
По словам Трампа, США обсуждают денуклеаризацию с Россией и Китаем. Американский лидер выразил надежду, что все три страны смогут сократить свои ядерные арсеналы. Он назвал США первыми в мире по ядерному арсеналу, Россию – второй, а Китай, по его прогнозу, догонит их через 5–6 лет. Конкретных сроков и соглашений Трамп не привел.
Об угрозах политическим оппонентам
Трамп заявил, что у него есть информация о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон, а также экс-президентах Бараке Обаме и Джо Байдене, которую можно использовать против них. Он допустил, что может начать преследование своих политических оппонентов, если демократы снова попытаются объявить ему импичмент. Трамп не уточнил, о какой информации и обвинениях идет речь.
Президент США также предположил, что новая попытка импичмента в итоге может пойти на пользу республиканцам в политическом плане. По мнению некоторых наблюдателей, предыдущие попытки импичмента скорее помогли Трампу, чем навредили, добавил он.