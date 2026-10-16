Главные заявления Трампа о Зеленском, шансах на мир и перепродаже ракет

По словам Трампа, США обсуждают денуклеаризацию с Россией и Китаем. Американский лидер выразил надежду, что все три страны смогут сократить свои ядерные арсеналы. Он назвал США первыми в мире по ядерному арсеналу, Россию – второй, а Китай, по его прогнозу, догонит их через 5–6 лет. Конкретных сроков и соглашений Трамп не привел.