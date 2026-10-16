Трамп исключил ядерный удар и отправку войск в Иран

В апреле 2026 г. Трамп уже исключал возможность ядерного удара по Ирану, заявляя, что «ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому». В марте 2026 г. он говорил, что США не планируют отправлять военных в Иран для охраны ядерных объектов. В июне 2026 г. Трамп заявлял о необходимости заключения соглашения о денуклеаризации между США, Россией и Китаем.