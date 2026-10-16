Трамп исключил ядерный удар и отправку войск в Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана и не отправит туда американские войска. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.
Трамп прокомментировал сообщения CNN о возможном использовании фугасной авиабомбы GBU-43/B (MOAB). «Мать всех бомб» – не ядерная бомба. Это не тактическое ядерное оружие. Она вообще не ядерная. Это просто чрезвычайно мощная бомба. Она похожа на маленькую ядерную бомбу, но это обычная большая бомба … Нет, я бы не стал применять ядерное оружие, нам это не нужно», – сказал Трамп.
Трамп также утверждает, что ядерный арсенал США – самый большой в мире, а Россия и Китай «идут следом». По его мнению, КНР может сравняться с США по этому показателю в течение пяти-шести лет. Кроме того, он заявил, что Вашингтон ведет с Москвой и Пекином переговоры о ядерном разоружении.
В том же интервью Трамп обвинил Киев в продаже ракет и военного оборудования, полученных при экс-президенте Джо Байдене. «Где деньги, которые мы направляли Украине? Где все оборудование? Люди продавали его, Байден давал им ракеты, а их продавали», – сказал он.
В апреле 2026 г. Трамп уже исключал возможность ядерного удара по Ирану, заявляя, что «ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому». В марте 2026 г. он говорил, что США не планируют отправлять военных в Иран для охраны ядерных объектов. В июне 2026 г. Трамп заявлял о необходимости заключения соглашения о денуклеаризации между США, Россией и Китаем.