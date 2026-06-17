Трамп: США хотят заключить соглашение о денуклеаризации с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости заключения соглашения о ядерном разоружении между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, передает «РИА Новости».
По его словам, одна из сторон «очень хочет пойти на это», а вторая – «менее охотно идет на контакт».
«Нам нужно заключить отличную сделку по денуклеаризации», – сказал Трамп журналистам.
Американский лидер назвал «ужасной» возможность «уничтожить весь мир 300 раз подряд» и выразил готовность заключить соглашение о ядерном разоружении, подчеркнув, что для этого необходимы все три стороны.
17 июня лидеры «группы семи» (G7) заявили о своей приверженности идее полной денуклеаризации КНДР. Это указано в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во французском Эвиане.