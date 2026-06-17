Трамп: США хотят заключить соглашение о денуклеаризации с Россией и Китаем

17 мая Белый дом по итогам визита Трампа в Пекин сообщил, что денуклеаризация Северной Кореи является совместной целью США и Китая. В декабре 2025 г. Трамп заявил, что ведет переговоры с Москвой и Пекином по вопросам денуклеаризации.