Лидеры G7 подтвердили приверженность идее денуклеаризации КНДР
Лидеры «Группы семи» (G7) заявили о своей приверженности идее полной денуклеаризации КНДР. Это указано в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во французском Эвиане, опубликованном на сайте G7 France.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность ядерными и ракетными программами КНДР и подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации КНДР в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», – указано в заявлении.
17 мая Белый дом сообщил по итогам визита президента США Дональда Трампа в Пекин, что денуклеаризация Северной Кореи является совместной целью США и Китая.
В сентябре 2025 г. замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген заявил на Генассамблее ООН, что Северная Корея ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала. По его словам, навязывание Пхеньяну так называемой «денуклеаризации» равносильно требованию отказаться от собственного суверенитета и права на существование.