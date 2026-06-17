Лидеры G7 подтвердили приверженность идее денуклеаризации КНДР

В сентябре 2025 г. замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген заявил на Генассамблее ООН, что Северная Корея ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала. По его словам, навязывание Пхеньяну так называемой «денуклеаризации» равносильно требованию отказаться от собственного суверенитета и права на существование.