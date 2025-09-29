КНДР заявила об отказе от денуклеаризации
Северная Корея ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала, заявил замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген на Генеральной Ассамблее ООН.
По его словам, навязывание Пхеньяну так называемой «денуклеаризации» равносильно требованию отказаться от собственного суверенитета и права на существование. «Это нарушение нашей конституции», – подчеркнул представитель КНДР (цитата по «РИА Новости»).
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе заявил, что готов к переговорам с США, если они откажутся от «нереальных» идей о денуклеаризации.
Председатель КНДР подчеркнул, что партия и правительство придерживаются конституции республики и основной закон о постоянной политике в области ядерного оружия остается неизменным.