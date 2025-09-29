КНДР заявила об отказе от денуклеаризации

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе заявил, что готов к переговорам с США, если они откажутся от «нереальных» идей о денуклеаризации.



Председатель КНДР подчеркнул, что партия и правительство придерживаются конституции республики и основной закон о постоянной политике в области ядерного оружия остается неизменным.