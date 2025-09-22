Ким Чен Ын готов к переговорам с США при отказе от декнуклеаризации
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын готов к переговорам с США, если они откажутся от «нереальных» идей о денуклеаризации. Слова корейского лидера приводит Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).
«Если Соединенные Штаты, отказавшись от своих нереальных навязчивых идей о денуклеаризации и признав реальность, захотят мирного сосуществования с нами, то у нас тоже не будет причин противостоять им», – отметил также Ким Чен Ын, добавив, что «до сих пор с теплотой» вспоминает президента США Дональда Трампа.
Председатель КНДР подчеркнул, что партия и правительство придерживаются конституции республики, и основной закон о постоянной политике в области ядерного оружия остается неизменным.
«Мы будем продолжать защищать наилучшие интересы нашей страны <...>», – сказал он.
1 августа министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен и американский госсекретарь Марко Рубио заявили, что Южная Корея и США стремятся к денуклеаризации КНДР.
Официально ядерное оружие имеют только пять стран: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Считается, что еще четыре государства (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) обладают им неофициально. В июне 2024 г. глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что организации необходимо возобновить контакты с Северной Кореей по вопросам ядерной безопасности.