Ким Чен Ын готов к переговорам с США при отказе от декнуклеаризации

«Если Соединенные Штаты, отказавшись от своих нереальных навязчивых идей о денуклеаризации и признав реальность, захотят мирного сосуществования с нами, то у нас тоже не будет причин противостоять им», – отметил также Ким Чен Ын, добавив, что «до сих пор с теплотой» вспоминает президента США Дональда Трампа.