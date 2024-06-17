Гросси заявил о необходимости возобновить сотрудничество с КНДР

«Я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например, в области ядерной безопасности. У страны очень амбициозная ядерная программа, включающая производство топлива, переработку урана, регенерацию, ядерные реакторы. И я говорю не о ядерном оружии, а об огромном количестве ядерных объектов, единственных в мире, за которыми не ведется наблюдение», – пояснил он.