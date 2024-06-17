Гросси заявил о необходимости возобновить сотрудничество с КНДР
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) необходимо возобновить контакты с Северной Кореей по вопросам ядерной безопасности. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия».
«Я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например, в области ядерной безопасности. У страны очень амбициозная ядерная программа, включающая производство топлива, переработку урана, регенерацию, ядерные реакторы. И я говорю не о ядерном оружии, а об огромном количестве ядерных объектов, единственных в мире, за которыми не ведется наблюдение», – пояснил он.
По мнению Гросси, международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании КНДР в сфере ядерного оружия. Он добавил, что ни МАГАТЭ, ни страны-соседи КНДР, включая Россию и Китай, не знают, соблюдает ли Пхеньян «минимальные стандарты безопасности».
Официально ядерное оружие есть только у пяти стран: России, США, Китая, Великобритании и Франции. Считается, что еще четыре государства (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) обладают им неофициально. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Северная Корея располагает 50 боеголовками и имеет возможности увеличить их число до 90.
В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.