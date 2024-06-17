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Гросси заявил о необходимости возобновить сотрудничество с КНДР

Ведомости

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) необходимо возобновить контакты с Северной Кореей по вопросам ядерной безопасности. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия».

«Я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например, в области ядерной безопасности. У страны очень амбициозная ядерная программа, включающая производство топлива, переработку урана, регенерацию, ядерные реакторы. И я говорю не о ядерном оружии, а об огромном количестве ядерных объектов, единственных в мире, за которыми не ведется наблюдение», – пояснил он. 

По мнению Гросси, международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании КНДР в сфере ядерного оружия. Он добавил, что ни МАГАТЭ, ни страны-соседи КНДР, включая Россию и Китай, не знают, соблюдает ли Пхеньян «минимальные стандарты безопасности». 

Официально ядерное оружие есть только у пяти стран: России, США, Китая, Великобритании и Франции. Считается, что еще четыре государства (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) обладают им неофициально. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Северная Корея располагает 50 боеголовками и имеет возможности увеличить их число до 90.

В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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