Суд в Москве оштрафовал юрлицо «Медузы» за фейки
Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы оштрафовал зарегистрированное в Латвии юридическое лицо SIA Medusa Project
Суд признал компанию виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Основанием стала публикация, размещенная в мае 2026 г. в Telegram-канале «Медуза – Books». По оценке суда, материал содержал недостоверные общественно значимые сведения, которые распространялись под видом достоверных сообщений и создавали угрозу массового нарушения общественного порядка.
7 октября Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова
17 марта МВД России объявило в розыск главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. В карточке ведомства указывалось, что он разыскивается по уголовной статье, однако конкретная статья не уточнялась.