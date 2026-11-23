Суд признал компанию виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Основанием стала публикация, размещенная в мае 2026 г. в Telegram-канале «Медуза – Books». По оценке суда, материал содержал недостоверные общественно значимые сведения, которые распространялись под видом достоверных сообщений и создавали угрозу массового нарушения общественного порядка.